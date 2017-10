Wirtschaft (allg.)

Bravura unterzeichnet definitive Vereinbarung für zweites Kobaltprojekt in der Nähe von Cobalt, Ontario



Vancouver, British Columbia - Bravura Ventures Corp. (CSE: BVQ; OTC: BRVVF; FRA: 23B) (Bravura oder das Unternehmen) hat die bereits angekündigte Absichtserklärung vom 10. August 2017 abgeschlossen und eine definitive Vereinbarung unterzeichnet, um 100 % der Anteile am rund 1200 Hektar großen Kobalt-Silber-Konzessionsgebiet Kahuna (gemeinsam das Konzessionsgebiet Kahuna oder das Konzessionsgebiet) zu erwerben. Das Konzessionsgebiet liegt 37 km südlich der Stadt Cobalt in Ontario.





Über das Kobaltkonzessionsgebiet Kahuna:



Standort



Die Kahuna-Kobalt-Liegenschaft befindet sich 14 km nordöstlich von Temagami in der Nähe der Ostgrenze von Ontario. Durch seine lange Tradition im Abbau von Kobalt und Silber ist dieses Revier ausgesprochen bergbaufreundlich. In der Vergangenheit das Epizentrum für Kobaltgewinnung in Ontario.



Status und Konfiguration des Konzessionsgebiets



Das Kobaltkonzessionsgebiet Kahuna besteht aus 77 Claim-Einheiten und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von rund 1.200 Hektar.



Zugang und Infrastruktur



Die Liegenschaft ist mit dem Boot vom Lorrian Lake aus nach Verlassen des asphaltierten Highways, der die nahegelegene Stadt Temagami mit New Liskeard verbindet über eine 12 km lange gut erhaltene Schotterstraße zugänglich. Die Liegenschaft ist 12 km vom Eisenbahn- und Stromnetz entfernt.



Mineralisierung



Die Kobalt- und Silbervererzung tritt als Kalkspatvene im Nipissing Diabas als Erythrin und gediegenes Silber auf. Die fünf Tonnen Material, die im Rahmen des ehemaligen Produktionsbetriebs gesammelt wurden, wiesen laut Berichten einen Kobaltanteil von 22 % auf; in einer Probe, die Berichten zufolge aus einem Erzgang des Konzessionsgebiets gewonnen wurde, waren 20 Unzen Silber pro Tonne enthalten. Diese Informationen stammen aus dem Mineral Deposit Inventory der Provinz Ontario (MDI31M04SE00035).





Firmengeschichte



Friday Mines Limited war in den 1920er Jahren in der Liegenschaft tätig und führte über einen Schacht Arbeiten an einer 10 Zoll breiten Kalkspatader mit Kobaltvererzungen aus. 5 Tonnen Kobaltmineralisierung mit einem Gehalt von 22% Kobalt wurden gewonnen. In den 1960er Jahren erforschte die Gibson Mines Limited die Liegenschaft und fand Kobalt- und Silbervererzungen. Eine Probe von 20 oz/t Silber wurde ebenfalls den Berichten zufolge aus einer Ader entnommen. In jüngerer Zeit, 1998, wurde ein Teil der Liegenschaft abgesteckt und ein kleines Bodenuntersuchungsprogramm durchgeführt. Dieses ergab Kobalt im Boden von bis zu 440 ppm sowie Bodengoldanomalien. Diese Informationen stammen aus dem Mineral Deposit Inventory der Provinz Ontario (MDI31M04SE00035).



Bestimmungen der Vereinbarung



Bravura plant den Erwerb von 100 Prozent der Kahuna-Liegenschaft in Form eines Anteiltauschvertrages mit folgender Bedingung:



- Zahlung einer Summe von $300.000 sowie die Emission von 1 Million Stammaktien zahlbar bei Abschluss der Transaktion.



Die Konzessionsgebiete sind mit einer Nettoförderbeteiligung (NSR-Gebühr) von 0,5 Prozent an der Kobalt-Gold-Produktion belegt; darin enthalten ist auch eine ab dem Jahr 2020 jeweils am 31. Dezember im Voraus zu entrichtende Lizenzgebühr in Höhe von 25.000 $ jährlich. Das Unternehmen kann 0,5 Prozent dieser Lizenzgebühr jederzeit zurückkaufen und muss dafür 500.000 $ bezahlen. Den ursprünglichen Verkäufern des Konzessionsgebiets steht eine NSR-Gebühr in Höhe von 1 Prozent zu. Bravura ist berechtigt, diese Gebühr von 1 Prozent um 1 Million Dollar zurückzukaufen.



Wir freuen uns, dass wir uns das Kobaltkonzessionsgebiet Kahuna sichern konnten. Bravura ist auch weiterhin seinem Auftrag verpflichtet, hochwertige Kobaltprojekte in politisch stabilen Regionen zu erwerben.



Qualifizierter Sachverständiger

Mike Waldegger, P.Geo, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und freigegeben.



BRAVURA VENTURES CORP.





Für das Board of Directors von Bravura Ventures Corp.



Greg Burns

Greg Burns, Director



Kontaktdaten:

800 - 1199 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6E 3T5

Tel.: 604.283.1722 / Fax: 1.888.241.5996



Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Die historischen Daten für die Prospekte wurden unter Aufsucht eines professionellen Ingenieurs oder Geologen gesammelt und für gut befunden. Bohrkern- und Untertageproben wurden von B.C. Certified Assayers einer Feueranalyse unterzogen. Dennoch wurden die historischen Informationen gemäß NI43-101 in dieser Pressemitteilung nicht durch einen qualifizierten Sachverständigen überprüft, weshalb man sich nicht auf sie verlassen kann und sie ausschließlich als historische Daten zu behandeln sind.



Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen stehen. Hierzu zählen Aussagen, die sich auf Kapitalkosten, Ausbeuten, Gehalte und den Zeitpunkt der Arbeiten oder Pläne in den Mineralprojekten des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie ersucht, erwartet, plant, geplant, setzt fort, geht davon aus, gilt als, sieht vor, prognostiziert, Potenzial, zielt ab, beabsichtigt, glaubt, Gelegenheit, weiter und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, wonach Ziele, Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten dürften, sollten, können, würden, könnten oder werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich unter anderem auf die Erwartungen des Managements bezüglich des Erwerbs des Konzessionsgebiets sowie die künftige Mineralproduktion, das Reservenpotenzial, die mögliche Größe oder den Umfang einer mineralisierten Zone, die mögliche Erweiterung der Mineralisierung, die möglichen Abbauverfahren, die potenziellen Gehalte sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die laufenden Ausgaben zu finanzieren, oder auf Annahmen zu den zukünftigen Metall- oder Mineralpreisen, Wechselkursraten, metallurgischen Ausbeuten und Gehalten, günstigen Betriebsbedingungen, Zugang, politischer Stabilität, der Einholung oder Erneuerung bestehender oder notwendiger Eigentumsrechte, Lizenzen und Genehmigungen, Arbeitsmarktstabilität, Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Equipment, der Genauigkeit von Mineralressourcen, den erwarteten Kosten und Ausgaben. Annahmen können auf Faktoren und Ereignissen beruhen, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese als wahrheitsgemäß herausstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken unterworfen, die eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit ausgedrückten Zukunftserwartungen bewirken können. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die in zukunftgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen ist, kann nicht zugesichert werden, dass sich die Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die zur einer deutlichen Abweichung der eigentlichen Ergebnisse, Performance oder Entwicklungen von den diesen Aussagen zugrundeliegenden Erwartungen bewirken können. Hierzu gehören unter anderem, jedoch ohne Einschränkung, die folgenden Risiken: dass das Unternehmen nicht die erforderlichen Mittel für die Barleistungen gemäß der Vereinbarung hat, dass die CSE der Transaktion nicht zustimmt, und andere Faktoren außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens.



Zusätzliche Informationen zu den Risiken und Unsicherheiten sind den Geschäftsberichten und anderen unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) erhältlichen Unterlagen zu entnehmen. Bravura hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Bravura ist im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren nicht zur Aktualisierung oder Berichtigung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verpflichtet, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!















