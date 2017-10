Urlaub & Reisen

Der Dachsteinkönig feiert seinen ersten Geburtstag

Außenansicht des Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig in Gosau Außenansicht des Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig in Gosau

(firmenpresse) - „So jung und schon so gut angekommen“: Das Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig in Gosau hat in seinem ersten Jahr alle Erwartungen übertroffen. In der letzten Novemberwoche und der ersten Dezemberwoche 2017 wird mit Gästen und Mitarbeitern gefeiert.



In der Silhouette des Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig****S mit ihren vielen Giebeldächern spiegeln sich die schroffen Spitzen des 3.000 Meter hohen Dachsteinmassivs wieder. Drinnen im Viersterne-Superiorhotel mit fünf Kinderhotel-Smileys wird zwischen 26. November und 7. Dezember 2017 zwei Wochen lang das erste erfolgreiche Jahr gefeiert. Winter-BBQs, Casino-Highlights, Spezialitäten-, Bier- und Weindegustationen, Livemusiker, Märchenerzähler, Zauberer und ein fulminantes Feuerwerk stehen am Programm. Die besten Highlights liefert der Dachsteinkönig jedoch das ganze Jahr über: Einen 2.000 m² großen Indoor-Spielbereich mit sieben Mal 13 Stunden Kinderbetreuung pro Woche (0–16 Jahre), mit Turnhalle, Softplayanlage über zwei Stockwerke, Kino und Theater, Kart- und Bowlingbahn. Familien fahren auch höchst erfreut auf die Badelandschaft mit In- und Outdoor-Pool, Kinderbecken und 100 Meter-Reifenwasserrutsche ab. Die Erwachsenen schätzen die 1.000 m² große Wellness- und Saunalandschaft mit vier Saunen, einem Dampfbad, Relax-Zonen und elf Behandlungsräumen. Außerdem gibt es für die sportlichen Seiten der „Großen“ einen Technogym-Fitnessraum und einen Indoor-Golfsimulator. Alle bisherigen Familienhotel-Standards toppen die Wohnmöglichkeiten: Die modernen, bis 49 m2 großen Familiensuiten sowie die bis 157 m2 großen Einzel- und Doppelchalets mit eigener Panorama-Sauna stellen höchste Ansprüche zufrieden. Die Küche wird Feinschmeckern jeden Alters gerecht: Es gibt ein eigenes Kinderrestaurant ebenso wie eine Gourmetküche und eine umfangreiche Weinkarte für die Eltern. Der Dachsteinkönig ist ein Jahr alt und das jüngste „Baby“ der erfolgreichen Hoteliersfamilie Mayer, die mit der Alpenrose****S in Lermoos und dem Kinderhotel Oberjoch****S bereits zwei 5-Smiley-Kinderhotels führt. www.dachsteinkoenig.at





Dachsteinkönig – Geburtstagsprogramm (26.11.–09.12.17)

So., 26.11.17: Winter-BBQ im Freien mit Smoker und Feuerstellen

Mo., 27.11.17: Bier-Verkostung mit Dipl. Biersommelier Dirk Baert

Di., 28.11.17: Besuch von Märchenerzähler Wittmann

Mi., 29.11.17: Unterhaltung mit Tommi, dem Zauberer

Do., 30.11.17: Spezialitäten-Verkostung

Fr., 01.12.17: Casino-Highlights

Sa., 02.12.17: 1. Geburtstag: Weinfest mit Winzern (Florian Wolf-Haidegger von WeinArt Wolf, Paul Achs, Michael Malat), Livemusik und Feuerwerk

Do., 07.12.17: Weinfest mit Winzern (Maria & Josef Reumann, Fritz Wieninger, Hannes Reeh, Franziska Fischer, Philipp Grassl, Domänenweingut Schloss Schönborn/Rheingau, Dipl. Biersommelier Dirk Baert)

Sa., 09.12.17: Weinfest mit Winzern (Heribert & Patrick Bayer, Armin Tement, Christof Höpler, Franziska Fischer, Domänenweingut Schloss Schönborn/Rheingau)

Achtung: Programmänderungen vorbehalten!



Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig

Dachsteinkönig Hotel GmbH

A-4824 Gosau, Am Hornspitz 1

Tel.: +43/(0)6136/8888

E-Mail: info(at)dachsteinkoenig.at

www.dachsteinkoenig.at

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

