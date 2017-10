Fairloris - Das Anti Fake-News Plugin

(firmenpresse) - Spätestens seit der US-Wahl im November 2016 ist das Thema Fake-News allgegenwärtig. Fake-News im politischen Kontext sind dabei aber nur die Spitze des Eisbergs. Wer im World Wide Web nach Informationen sucht, gelangt nach kürzester Zeit an den Punkt, wo er sich fragen sollte, ob die dort "abgedruckten" Informationen vertrauenswürdig sind oder nicht: Produktbewertungen in Onlineshops, Testbericht-Webseiten von selbsternannten Experten, Blog-Artikel sowie Kommentare zu den unterschiedlichsten Themen. Überall steht man vor der Frage, ob die dort abgebildete Meinung der Wahrheit entspricht oder nicht bzw. ob die Meinung von einem echten Menschen stammt oder nur von einem Bot. Eine Ursache des Problems liegt darin, dass Bewertungen und Kommentare vom Seiteninhaber selbst erstellt oder manipuliert werden können. Eine Fake-Bewertung kann vom Besucher daher nur schlecht von einer echten Bewertung unterschieden werden. Und genau hier setzt Fairloris an.







Was ist Fairloris?







Fairloris ist ein Browser-Plugin das die Möglichkeit bietet, Kommentare und Bewertungen zu jeder möglichen Webseite zu verfassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die besuchte Webseite eine eigene Kommentarfunktion anbietet oder nicht. Kommentare und Bewertungen werden direkt über das Browser-Plugin verfasst.



Ziel von Fairloris ist es, jedem Benutzer die Möglichkeit zu bieten, Inhalte unabhängig zu kommentieren und damit zu mehr Transparenz im www beizutragen. Um eine möglichst hohe Qualität der Fairloris Kommentare zu gewährleisten und aktiv gegen Fake-Bewertungen und Kommentare vorzugehen setzt Fairloris auf ein ausgeklügeltes Moderations- und Belohnungssystem.







Zukünftige Entwicklung







Fairloris startet als einfaches Browser-Plugin für Google Chrome mit umgesetzter Basisfunktionalität. Neben der Erweiterung der allgemeinen Funktionalität steht zunächst der Aufbau eines leistungsfähigen, hochskalierbaren Backends an. Das Plugin wird daneben auch auf alle weiteren wichtigen Browser portiert. Eine mobile App, mit gleicher Funktionalität wie das Browser-Plugin, für iOS, Android und Windows Phone ist der nächste Entwicklungsschritt. Nach Fertigstellung aller Plugins, der mobilen App und der Implementierung eines eigenen Content Delivery Networks (CDN) folgt im nächsten Schritt eine breit angelegte Werbekampagne um möglichst viele User von Fairloris zu überzeugen. Zeitgleich beginnt die Entwicklung des eigenen Werbenetzwerkes, um Werbeanzeigen in der App und im Plugin auszuliefern. Im letzten Schritt wird ein eigener Fairloris Browser veröffentlicht. Der Browser basiert auf Google Chromium und zeichnet sich durch die Integration des eigenen Kryptowährungskonto und eigener Mining-Funktionalität aus.





Die detaillierte Roadmap und alle weiteren Informationen zu Fairloris können Sie auf der Webseite unter https://fairloris.com/de/ nachlesen.

