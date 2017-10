Elektro- und Elektronik

7links 360°-Panorama-IP-Überwachungskamera IPC-520.wide

(firmenpresse) - Die sieht einfach alles - hochauflösend in Full HD: Mit 180° Bildwinkel, 360°-Rundumsicht per App



und Infrarot-Nachtsicht hat man bei Tag und Nacht ganze Räume bestens im Blick - ohne tote



Winkel!







Live dabei sein: Dank WLAN-Anbindung und kostenloser App für Smartphone und Tablet-PC sieht



man live, was vor sich geht. Clever: Die Bewegungserkennung informiert über jede Aktivität vor der



Linse mit einem Bild auf dem Mobilgerät.







Weltweit volle Kontrolle: Die Aufnahme per App starten oder sich die gespeicherten Videos



anschauen. Das aktuelle Geschehen lässt sich direkt auf dem Mobilgerät festhalten! Dank



integriertem Mikrofon und Lautsprecher interagiert man zudem jederzeit mit Personen vor der



Kamera.







Schnell eingerichtet - unter Android und iOS: Die App herunterladen und das Mobilgerät mit dem



WLAN-Netzwerk verbinden. Schon lässt sich der Überwachungshelfer von 7links



per Fingertipp koppeln!







Unser Tipp für die mobile Überwachung: Mit einer USB-Powerbank wird die Kamera auch fernab



von einer Steckdose mit Energie versorgt. So kann man die Kamera an praktisch jedem Ort



platzieren.







- Volle Raum-Übersicht dank riesigem Panorama-Bildwinkel: je 180° horizontal und



vertikal



- Ideal zum Überwachen von Haus, Ferienwohnung, Büro u.v.m.



- Full-HD-Videos mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 Bildern/Sek.



- H.264-Videocodec: platzsparende Aufnahmen bei hoher Videoqualität



- Lichtstarkes Fischaugen-Objektiv mit 1,2 mm Brennweite, Blende f/1,2



- Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite



- Bewegungserkennung für Push-Benachrichtigung mit Bild auf Smartphone und Tablet-





PC mit installierter App



- Kostenlose App für Android und iOS, erhältlich bei Google Play und im App Store: Live-



Ansicht mit verschiedenen Ansichts-Modi inkl. 360°-Rundum-Sicht, Aufnahme-Zeitplan u.v.m.



- Weltweiter Zugriff vom Mobilgerät



- Mit Lautsprecher und Mikrofon für 2-Wege-Kommunikation



- WiFi-kompatibel: unterstützt die WLAN-Standards IEEE 802.11b/g



- Speicher: Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)



- Halterung zum Anschrauben an Wand oder Decke



- Anschlüsse: microSD-Kartensteckplatz, Micro-USB (zum Laden), LAN (RJ-45)



- Stromversorgung: 5 Volt per Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)



- Maße (Ø x H): ca. 110 x 47 mm, Gewicht: 94 g



- Überwachungskamera IPC-520.wide inklusive USB-Stromkabel, Montagematerial und



deutscher Anleitung







Preis: 99,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 199,90 EUR



Bestell-Nr. NX-4370-625







Produktlink:



https://www.pearl.de/a-NX4370-1340.shtml

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

