Die Hansereal Gruppe erwirbt weitere Objekt in Berlin

(firmenpresse) - "Unseren erfolgreichen Start in 2017 führen wir fort und haben nun im laufenden Jahr bereits 6 Objekte mit rund 150 Einheiten erwerben können. Dies spricht dafür, dass unsere Marktexpertise sowie eine professionelle, unkomplizierte und schnelle Abwicklung mit Verkäufern und Maklern unsere wesentlichen Erfolgsfaktoren sind", sagt Thomas Anton von der Hansereal Gruppe.



Im Detail handelt es sich in Weißensee um ein Investment in eine Bestandsimmobilie mit 32 Wohneinheiten und einer vermietbaren Fläche von ca. 2.600m². In Schöneberg wurde ein entwicklungsfähiger Altbau mit einer vermietbaren Fläche von ca. 2.019 m² und 31 Wohneinheiten erworben. Bei dem Objekt im Wedding handelt es sich um einen gepflegten Altbau mit 20 Wohneinheiten und einer vermietbaren Fläche von ca. 1.811 m².



Über die Hansereal-Gruppe



Die Hansereal Gruppe ist eine familiengeführte Immobiliengesellschaft mit Sitz in Hamburg und Schönefeld und Spezialist für den Erwerb von Wohnimmobilien für den eigenen Bestand und die Projektentwicklung.



Seit über 30 Jahren ist sie (in zweiter Generation) im Immobilienbereich erfolgreich tätig. Schwerpunkt ist dabei der Erwerb von Bestandsimmobilien zur Vermietung und zum Verkauf in Berlin, Hamburg und Kiel. Gekauft werden klassische Miethäuser, Wohnanlagen, Erbanteile, Wohnungspakete und Immobilienportfolien. Neben Projektentwicklungen mit Anlagehorizonten von 12-36 Monaten wurde ein eigener Bestand von derzeit über 700 Wohneinheiten aufgebaut.



Das gemanagte Ankaufsvolumen der Hansereal Gruppe erreicht im letzten sowie laufenden Jahr bisher 60 Mio. Euro. Weitere Ankäufe werden laufend vorbereitet.



Hansereal - Gruppe

Zeppelinstr. 1

12159 Schönefeld

Website: http://www.hansereal.de





