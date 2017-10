Finanzwesen

FitchRatings: 'AA-' Finanzstärkerating für Provinzial NordWest erneut bestätigt (FOTO)

Die Ratingagentur FitchRatings hat zum wiederholten Mal das

Finanzstärkerating 'AA-' für die Kerngesellschaften des Provinzial

NordWest Konzerns, Provinzial NordWest Lebensversicherung und

Westfälische Provinzial Versicherung, bestätigt. Der Ausblick des

Ratings bleibt stabil.



Der Vorstandsvorsitzende der Provinzial NordWest, Dr. Wolfgang

Breuer, freut sich sehr über die erneute Bestätigung der

Finanzstärke: "Dass wir weiterhin zu den am besten bewerteten

Versicherungsunternehmen in Deutschland gehören, macht mich stolz.

Das Ratingergebnis zeigt, dass unsere auf Nachhaltigkeit

ausgerichtete Unternehmensstrategie der richtige Weg in eine

erfolgreiche Zukunft ist."



Fitch bescheinigt der Provinzial abermals eine starke

Kapitalisierung. Zudem habe der Konzern in den vergangenen Jahren

stets über eine beständig starke versicherungstechnische Ertragslage.

verfügt und folge umsichtigen Reservierungsstandards.



Fitch betont das sehr starke Ergebnis in dem von der Ratingagentur

entwickelten Kapitalmodell "Prism FBM". Auch zum Jahresende 2017

erwartet Fitch insgesamt stabile Kapitalausstattungskennzahlen,

selbst wenn sie im Bereich Leben aufgrund der hohen Aufwendungen für

die Zinszusatzreserve leicht rückläufig sein sollten. Im

Kompositbereich erwartet Fitch für das laufende Jahr eine

Netto-Schaden-/Kostenquote von unter 97%.



Provinzial NordWest auf einen Blick:



Zur Provinzial NordWest Versicherungsgruppe gehören die

Westfälische Provinzial Versicherung AG, die Provinzial Nord

Brandkasse AG, die Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG sowie die

Provinzial NordWest Lebensversicherung AG. Die Unternehmen der Gruppe

sind in Westfalen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und

Hamburg tätig. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern einen

Jahresüberschuss in Höhe von 175,2 Mio. Euro vor Steuern. Die



gebuchten Bruttobeitragseinnahmen lagen 2016 bei 3,86 Mrd. Euro.







