Sturmtief Xavier: Zur aktuellen Situation im Netzgebiet der WEMAG Netz GmbH

(PresseBox) - Die durch das Sturmtief Xavier verursachten Schäden im Netzgebiet der WEMAG Netz GmbH sind größer als bislang angenommen. Trotz des unermüdlichen Einsatzes aller verfügbaren Mitarbeiter der WEMAG-Netzdienststellen, der Vertragsunternehmen und des Technischen Hilfswerks konnten bislang noch nicht alle Schäden beseitigt werden. Es gibt immer noch Orte, in denen die Versorgung mit Strom noch nicht erfolgen konnte. Aktuell sind 4.000 Kunden davon betroffen.



Es wird davon ausgegangen, dass die Beseitigung der durch den Sturm verursachten Schäden an den elektrischen Anlagen in einigen Teilen des Versorgungsgebietes noch bis zum morgigen Samstag andauert. Der Großteil der Kunden dürfte am Samstag wieder mit Strom versorgt werden.



Es wird aber einzelne Kunden geben, für die die Wiederversorgung äußerst schwierig ist und die bis in den Sonntag hinein vom Stromnetz getrennt bleiben können.



Nach aktuellem Informationsstand (15 Uhr) haben heute Nacht Einwohner der folgenden Orte keinen Strom:



Für die Prignitz: Wehningen, Rüterberg, Kleinow Ausbau, Groß Warnow, Hühnerland, Klein Warnow, Bootz, Teesow, Ziegelei, Deibow, Zapel, Marienberg, Friedrichswalde, Lenzersilge und Bendelin Ausbau.



Für das Hagenower Umland: Neu Garge, Viehle, Gühlsdorf, Konau, Darchau, Klein Wolde, Helm, Schwanheide Neuer Damm, Clausenheim, Stintenburger Brücke, Neu Lübtheen, Ramm, Gudow, Grüner Jäger.



Aufgrund der schwierigen Situation bittet die WEMAG ihre Kunden um Verständnis.



Wir informieren zum aktuellen Stand um 18 Uhr.



Die WEMAG Netz GmbH aus Schwerin betreibt ein Versorgungsnetz für elektrische Energie in Westmecklenburg sowie in Teilen von Brandenburg und Niedersachsen. Das Netzgebiet umfasst ca. 8.000 Quadratkilometer. Etwa 15.000 Kilometer Leitungen dienen hier der sicheren und qualitätsgerechten Stromverteilung. Die WEMAG Netz GmbH ist ein Tochterunternehmen der WEMAG AG, die sich seit Januar 2010 im Mehrheitsbesitz der Kommunen des Versorgungsgebietes befindet.







