Korrekte Provisionsabrechnung ist essenziell

CRM- und MLM-Software TQ.SUCCESS CRM- und MLM-Software TQ.SUCCESS

(firmenpresse) - Zu viele gute Vertriebsprojekte scheitern an Problemen mit der Provisionsabrechnung. Oft läuft das immer wieder nach dem gleichen Schema ab: In der Prelaunche-Phase läuft alles bestens. Die Strukturen bauen sich auf, die Vertriebspartner sind motiviert und die Produkte versprechen einen guten Umsatz. Nach den ersten Verkäufen müssen dann die ersten Provisionsabrechnungen erstellt werden. Hier und da gibt es kleine Ungereimtheiten. Logisch - am Anfang brodelt es noch ein wenig. Dann werden die Probleme größer. Mit steigenden Vertriebspartner zahlen und wachsenden Umsätzen potenzieren sich die Fehler. Einige Vertriebspartner werden jetzt argwöhnisch. Ab jetzt mischen sich auch Fehler dazu die eigentlich gar keine sind. Sondern nur aus der Tatsache entstehen dass es ja erfahrungsgemäß auf jedem Abrechnungslauf irgendetwas zu finden gibt. Oft sind auch die Provisionsabrechnungen nicht ausreichend transparent. Nach diesem Szenario befindet sich das Vertriebsunternehmen eigentlich schon auf einer Negativspirale. Sobald die ersten Führungskräfte das Handtuch werfen ziehen größere Strukturen nach. Ein negatives Echo in den einschlägigen Foren zerstört den letzten Rest an Vertrauen in das Vertriebsunternehmen. Dabei wäre alles anders verlaufen wenn das Vertriebsunternehmen auf das richtige Pferd gesetzt hätte. Das Pferd ist hierbei die richtige MLM-Software mit einem belastbaren Provisionsabrechnungsmodul. Oft sind es nur Kleinigkeiten die in einem Softwaresystem nicht korrekt abgebildet sind. Ein nachträgliches hinbiegen führt oft zu noch größeren Problemen.



Das Provisionsabrechnungssystem der MLM-Software "TQ.SUCCESS" ist ein belastbares Arbeitspferd. Die Provisionsabrechnung ist seit gut 18 Jahren im Einsatz und hat sich bei einigen großen Vertriebsunternehmen bewährt. Durch die enorme Flexibilität bei der Abbildung von komplexen Vergütungsmodellen kann die Software der TeQuWare GmbH für nahezu alle Vertriebsprojekte eingesetzt werden. Das Produkt der Berliner Softwareschmiede besticht nicht nur durch die Flexibilität und Leistungsfähigkeit auch bei großen Strukturen, sondern liefert auch eine überaus transparente Provisionsabrechnung ab. Die TeQuWare bietet darüber hinaus mit viel Einsatz und Kompetenz Lösungen an, auch wenn der vertriebliche "Karren" bereits festgefahren ist.





Einen Kontakt zum Unternehmen finden Sie im Internet ( www.tequware.de) oder telefonisch unter 030/43401260. Der Geschäftsführer Uwe Friedrich ist immer für ein direktes Beratungsgespräch offen.

Die TeQuWare GmbH entwickelt seit 1996 datenbankbasierte technische und kaufmännische Anwendungen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich unserer vertriebsunterstützenden Produkte. Neben der Entwicklung von CRM und ERP Komponenten für MLM-Vertriebe liegen unsere Stärken in der Entwicklung von Schnittstellen für die Marktpartnerkommunikation in der Energiewirtschaft. Als Systemhaus bietet die TeQuWare komplette Dienstleistungen (Softwareentwicklung, Datenbankhosting und technischen Support) für Vertriebsunternehmen und Energieversorgungsunternehmen. Kurz gesagt: Wir haben ein EDV-technisches Rundum-Sorglos-Paket für MLM-Vertriebe geschaffen.

TeQuWare GmbH

Uwe Friedrich

Bessemerstr. 82

12103 Berlin

webmaster(at)tequware.de

030/43401260

http://provisionsabrechnung.website/



Datum: 06.10.2017 - 15:40 Uhr