Alles eine Frage der Haltung: "Mein großes Rückenbuch" von Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer ab sofort erhältlich (FOTO)

Es ist ein Kreuz mit dem Rücken - denn Rückenschmerzen sind das

Volksleiden Nummer 1 in Deutschland. Schon die flotte Mittdreißigerin

"hat Rücken" und selbst Kinder klagen zunehmend über Schmerzen.

Nehmen wir eben eine Tablette, lassen uns ein paar Spritzen verpassen

oder legen uns notfalls unters Messer. Oder, Herr Prof. Dr.

Grönemeyer? "Der größte Teil der Rückenschmerzen hat mit

Muskelverspannungen zu tun", sagt der Spezialist und geht noch weiter

in die Tiefe: "Der Rücken ist viel mehr als ein Körperteil. Er ist

ein psychosomatisches Organ." "Mein großes Rückenbuch" schafft

Aufklärung. Wissen, Tipps und Übungen sind auf dem neuesten Stand der

Forschung und leicht verständlich erklärt. Prof. Grönemeyer klärt auf

über die Anatomie des Rückens und über den Aufbau der Wirbelsäule,

beschreibt Nerven, Triggerpunkte, Becken, Bandscheiben, Rückgrat,

Muskeln und Faszien und wie alles funktioniert und zusammenhängt.

Praktische Tipps, Regeln und Übungen, mit neuen Fotos aufbereitet,

zeigen, wie man sich selbst helfen kann bei Schmerzen und zur

Prävention.



Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer wurde 1952 in Clausthal-Zellerfeld

geboren und wuchs in Bochum auf. Er ist praktizierender Arzt,

Professor em. für Radiologie und Mikrotherapie an der Universität

Witten/Herdecke und Autor zahlreicher Bestseller. Er steht für das

Teamwork der verschiedenen medizinischen Disziplinen genauso wie für

die ganzheitliche Wahrnehmung von Körper, Seele und Geist. 1997

gründete der Rückenexperte das Grönemeyer Institut für Mikrotherapie

in Bochum. Seit Jahren ist er Vorstand des Wissenschaftsforums Ruhr



e.V. Das ZDF strahlt seit 2012 viermal jährlich die Sendung "Dietrich

Grönemeyer - Leben ist mehr!" aus.







