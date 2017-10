Finanzwesen

Das Beste herausholen: Bilendo und Liquido Inkasso kooperieren für den idealen Forderungseinzug

ID: 1537827

(PresseBox) - .



Mahnwesen optimieren mit Bilendo



Ein effektives Forderungsmanagement ist für große Unternehmen selbstverständlich, für kleine und mittelständische Unternehmen aber um so wichtiger. Denn hohe Außenstände gefährden die Liquidität und somit nicht nur neue Investitionen, sondern auch gleich die Zukunft des ganzen Unternehmens.



Unterstützung und Entlastung bietet die B2B-SaaS-Anwendung Bilendo an. Der dadurch gut organisierte Mahnprozess verspricht einen schnelleren Zahlungseingang, eine gesicherte Liquidität und eine unbelastete Kundenbeziehung. Kristallisiert sich dabei ein Härtefall heraus, übernimmt ein angebundenes Inkassounternehmen.



Prozesse ideal abschließen mit Liquido Inkasso



Einer der Partner, mit denen Bilendo kooperiert, ist Liquido Inkasso. Die langjährig erfahrenen Spezialisten der Branche kümmern sich um die weiteren Details des Forderungseinzugs und finden die sich anbietenden besten Lösungswege.



Liquido Inkasso tritt im Namen des Rechnungsstellers ein, wo Autorität und Fachwissen, aber auch Fingerspitzengefühl gefragt sind. ?Die Interessen unserer Kunden stehen für uns im Mittelpunkt?, erklärt Florian Kappert, einer der Gründer und Geschäftsführer von Bilendo. ?Mit Liquido Inkasso haben wir einen Partner, der den Inkassoprozess in unserem Sinne weiterführt und abschließt.?



Die Bilendo GmbH wurde im April 2015 von Markus Haggenmiller, Jakob Beyer und Florian Kappert mit Sitz in München gegründet. Die drei Gründer und Geschäftsführer vertreten das Unternehmen im operativen Geschäft von Beginn an. Bilendo ist der erste B2B-SaaS-Anbieter zur Optimierung der Liquidität von Unternehmen und Automatisierung des gesamten Mahnwesens. Der Self-Onboarding-Service unter www.bilendo.de ist für alle Unternehmen sofort und ohne technische Einrichtung nutzbar. Bilendo hilft allen Nutzern bei der Optimierung des gesamten Debitoren-Managements und der Verwaltung der offenen Posten. Der Dienst setzt unmittelbar nach Rechnungsstellung an, importiert via Schnittstelle oder Belegerkennung alle erforderlichen Daten, gleicht eingehende Zahlungen der Geschäftskonten automatisch mit ausgehenden Rechnungen ab, verschickt die gewünschten Dokumente wie Erinnerungen und Mahnungen per E-Mail sowie per Post und informiert mit nützlichen Reports über den Stand der Dinge. Auf Wunsch geschieht das alles vollautomatisch. Mehr Informationen unter www.bilendo.de







Die Bilendo GmbH wurde im April 2015 von Markus Haggenmiller, Jakob Beyer und Florian Kappert mit Sitz in München gegründet. Die drei Gründer und Geschäftsführer vertreten das Unternehmen im operativen Geschäft von Beginn an. Bilendo ist der erste B2B-SaaS-Anbieter zur Optimierung der Liquidität von Unternehmen und Automatisierung des gesamten Mahnwesens. Der Self-Onboarding-Service unter www.bilendo.de ist für alle Unternehmen sofort und ohne technische Einrichtung nutzbar. Bilendo hilft allen Nutzern bei der Optimierung des gesamten Debitoren-Managements und der Verwaltung der offenen Posten. Der Dienst setzt unmittelbar nach Rechnungsstellung an, importiert via Schnittstelle oder Belegerkennung alle erforderlichen Daten, gleicht eingehende Zahlungen der Geschäftskonten automatisch mit ausgehenden Rechnungen ab, verschickt die gewünschten Dokumente wie Erinnerungen und Mahnungen per E-Mail sowie per Post und informiert mit nützlichen Reports über den Stand der Dinge. Auf Wunsch geschieht das alles vollautomatisch. Mehr Informationen unter www.bilendo.de

Weitere Pressemitteilungen von Bilendo GmbH

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 06.10.2017 - 15:28 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537827Anzahl Zeichen: 2503Kontakt-Informationen:Stadt: München Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.