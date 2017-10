Forschung und Entwicklung

Am 8. Oktober geht's los: "thyssenkrupp blue.cruiser" startet bei SolarCar-Weltmeisterschaft in Australien (FOTO)

Seit Monaten wurde auf diesen Termin hingearbeitet und u. a. in

einem Windkanal in Stuttgart getestet (Foto 1). Jetzt ist es soweit:

Am 8. Oktober startet in Australien die Weltmeisterschaft der

Sonnenfahrzeuge (www.worldsolarchallenge.org). Sie findet alle zwei

Jahre statt und führt auf öffentlichen Straßen von Norden nach Süden,

einmal quer durch den fünften Kontinent. Nach sechs Tagen und einer

Fahrstrecke von 3.000 Kilometern wollen die Teilnehmer in Adelaide

ankommen. Mit dabei ist ein Studenten-Team der Hochschule Bochum, das

mit dem "thyssenkrupp blue.cruiser" ins Rennen geht (Foto 2).



Es ist die dritte Forschungskooperation von thyssenkrupp und der

Hochschule, die seit über 15 Jahren solarbetriebene Elektroautos

konstruiert. Der viersitzige "thyssenkrupp blue.cruiser" geht in der

Cruiser-Klasse an den Start, in der es weniger auf Geschwindigkeit

als auf die Alltagstauglichkeit ankommt. "Unser Ziel ist es, einen

Wagen zu entwickeln, mit dem die Menschen in absehbarer Zeit

tatsächlich fahren können", so Prof. Dr. Friedbert Pautzke,

Elektrotechnik-Professor an der Hochschule und Initiator des

Solarcar-Projekts.



Beim "thyssenkrupp blue.cruiser" steht Nachhaltigkeit im

Mittelpunkt - ein wichtiges Thema auch für thyssenkrupp. So wurden in

verschiedenen Bauteilen Stahllösungen statt Aluminium oder CFK

verwendet. Dadurch erreicht das Solarfahrzeug eine bessere

Umweltbilanz über den gesamten Lebenszyklus. Auch andere innovative

Materialien zeigen den Nachhaltigkeitsanspruch, wie z. B. die

Naturfasern im Innenraum oder das "Ananasleder" der Sitze. Belegt

wurde die verbesserte Nachhaltigkeitsperformance durch eine eigene

Lebenszyklusanalyse (LCA).



Technologisch ist das Fahrzeug vollgepackt mit Know-how von

thyssenkrupp. Aus dem Stahlbereich in Duisburg kommen der Werkstoff

für den Überrollkäfig der Fahrerkabine, die eigens für das Sonnenauto



gefertigten Felgen, das spezielle Elektroblech für den Elektromotor

und die Rücksitzbank aus Stahl-Polymer-Sandwichmaterial. Daneben sind

auch die Geschäftsbereiche Components Technology und Materials

Services mit Lenkungen, Dämpfern und speziellen Magneten vertreten.







