Vermischtes

Tricentis kündigt Accelerate 2017 an -- Kontinuierliches Testen: Transformation von Softwaretests für eine DevOps-Welt

ID: 1537829

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) MOUNTAIN VIEW, CA -- (Marketwired) -- 10/06/17 -- Tricentis, der Marktführer im Bereich des kontinuierlichen Testens und der Softwaretestautomatisierung, kündigt die Accelerate 2017 an, eine hochkarätige globale Technologie- und Networking-Veranstaltung von Tricentis, die vom 16. bis 17. Oktober in Wien stattfinden wird. Die Accelerate wird bereits seit elf Jahren abgehalten und ist Europas grösste Konferenz für kontinuierliches Testen. Sie vermittelt den Teilnehmern das Wissen, das sie benötigen, um mit Agile, DevOps und weiteren modernen Branchenpraktiken Schritt zu halten.







Die Accelerate 2017 wird mehr als 30 Redner, zahlreiche Workshops und Schulungsveranstaltungen, Gelegenheiten zum Networking sowie interaktive Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und Diskussion mit Technologie- und Innovationsexperten von Tricentis bieten. Das kürzlich von Tricentis vorgestellte Growth Advisory Board wird auf der Accelerate 2017 eine bedeutende Rolle spielen: Ausgewählte Mitglieder dieses Gremiums werden ihre Sichtweisen zur entscheidenden Rolle von Softwaretests bei der Beschleunigung der digitalen Transformation präsentieren.







Interessante Keynote-Sessions und Foren Die Accelerate 2017 präsentiert Keynote-Speaker aus dem Führungsteam von Tricentis zusammen mit Führungskräften von renommierten Unternehmen in Vertikalmärkten wie z.B. das Gesundheitswesen, die Erdöl- und Erdasbranche sowie der Finanzdienstleistungssektor, die den Konferenzteilnehmern Erkenntnisse und bewährte Verfahren vermitteln werden. Zu den Rednern zählen Vertreter von ExxonMobil, Accenture, Wipro sowie der Versicherungskammer Bayern und viele andere.







Unter anderem wurden bisher folgende Keynote-Sessions bestätigt:







Sandeep Johri, CEO von Tricentis: Johri wird erörtern, wie sich die Softwaretest-Branche als Reaktion auf DevOps und die digitale Transformation weiterentwickeln wird. Johri wird umreissen, welche Vorkehrungen die Unternehmen für diese Umwälzung treffen müssen und wie das derzeitige Wachstum, die Diversifizierung und die Zukunftspläne von Tricentis gewährleisten werden, dass Tricentis auch weiterhin Marktführer für kontinuierliches Testen und Softwaretest-Automatisierung bleibt.









Todd Pierce, früherer CDO der Bill & Melinda Gates Foundation: Unter Nutzung seiner Erfahrungen als früherer Chief Digital Officer und als aktuelles Mitglied des Growth Advisory Boards von Tricentis wird Pierce den Teilnehmern erläutern, was die heutigen Führungskräfte von den Test-Unternehmen erwarten. Die Teilnehmer werden erfahren, wie man den Ansatz, Tests auf Kostenstellenbasis zu betrachten, in eine echte Triebkraft für den Unternehmenswert transformiert.







Emmet Keefe, Insight Venture Partners: Keefe wird Gastgeber eines CIO-Forums zu digitalen Transformationsinitiativen sein, die derzeit für viele CIOs auf der Tagesordnung stehen. Obwohl viele Tester einfach versuchen, im Hinblick auf die aktuellen Bedürfnisse auf dem Laufenden zu bleiben, liegt der wahre Schlüssel zum Erfolg darin, so agil zu handeln, dass man die gesteigerten Erwartungen von morgen erfüllen kann.







Um eine vollständige Liste der bestätigten Keynote-Sessions zu erhalten, besuchen Sie bitte https://accelerate.tricentis.com/program/







Workshops und Schulungsveranstaltungen Durch hochwertige Workshops und Schulungsveranstaltungen werden die Teilnehmer der Accelerate 2017 umfassende Informationen über neue Verfahren und Trends zum kontinuierlichen Testen erhalten, die sich sofort in ihren Unternehmen bzw. Organisationen implementieren lassen. Zu den Themen der Schulungen und Workshops gehören die Kunst des explorativen Testens, eine Einführung in Tests für Business-Intelligence und Data-Warehouse und die Beseitigung von Hindernissen für Automatisierungsinitiativen durch den Einsatz von Service-Virtualisierung. Um eine vollständige Liste der Workshops zu erhalten, besuchen Sie bitte https://accelerate.tricentis.com/program/







Entertainment und Networking Die Accelerate 2017 bietet Teilnehmern zahlreiche Gelegenheiten, mit Tricentis-Tosca-Experten ins Gespräch zu kommen und ihre Kontakte zu Kollegen zu pflegen. Empfänge, Mittagessen, Pausen und der Messebereich sorgen für ein unterhaltsames und zugleich professionelles Ambiente. Ausserdem wird die Accelerate 2017 für die Teilnehmer ein Abendessen mit Gerichten aus aller Welt und eine Live-Band bieten.







WAS:







* Accelerate 2017 - Europas grösste Konferenz über kontinuierliches Testen







WANN:







* 16. Oktober 2017: 12:00 - 23:00 Uhr







* 17. Oktober 2017: 08:00 - 22:00 Uhr







WO:







* Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, Österreich







WIE:







* Registrieren Sie sich noch heute für eine kostenlose Teilnahme unter: https://accelerate.tricentis.com/register/







Über Tricentis Tricentis bietet eine Plattform für kontinuierliches Testen, die das Testen beschleunigt, um mit Agilität und DevOps Schritt zu halten. Mit den innovativsten Technologien für Funktionstests der Branche durchbricht Tricentis die Grenzen, auf die man bei herkömmlichen Tools für Softwaretests stösst - und erreicht damit Testautomatisierungsraten von über 90%. Tricentis Tosca, unsere integrierte Lösung für Softwaretests, besteht aus einem einzigartigen modellbasierten Testautomatisierungs- und Testfall-Designverfahren, das risikobasiertes Testen, Testdatenverwaltung und -bereitstellung sowie Service-Virtualisierung und vieles mehr umfasst. Namhafte Analysten haben uns als Marktführer sowohl im Bereich Softwaretestautomatisierung als auch im Bereich Funktionsautomatisierungstools anerkannt. Wir sind ein etablierter Unternehmenspartner, der dazu beiträgt, bedeutende Leistungsverbesserungen für Testprojekte zu realisieren.







Unter den über 400 Kunden von Tricentis befinden sich globale Player wie HBO, Toyota, Allianz, BMW, Starbucks, Deutsche Bank, Lexmark, Orange, A&E, Vantiv, Vodafone, Telstra und UBS. Wenn Sie an regelmässigen Nachrichten und Information über Tricentis und die Branche für Testautomatisierung interessiert sind, liken Sie das Unternehmen und folgen ihm auf: www.tricentis.com.







* Testversion







* Twitter







* Facebook







* LinkedIn







(C)Tricentis und Tosca sind eingetragene Marken von Tricentis. Sonstige Markennamen, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.







KONTAKTINFORMATION



Sarah Thorson



10Fold



(609) 234-8531



tricentis(at)10fold.com







Wayne Ariola



Tricentis



(650) 393-3054



w.ariola(at)tricentis.com







=== Tricentis kündigt Accelerate 2017 an -- Kontinuierliches Testen: Transformation von Softwaretests für eine DevOps-Welt (Bild) ===







Shortlink:



http://shortpr.com/u295l3







Permanentlink:



http://www.themenportal.de/bilder/tricentis-kuendigt-accelerate-2017-an-kontinuierliches-testen-transformation-von-softwaretests-fuer-eine-devops-welt-10246

-

Marketwire

Marketwire Client Services

100 N. Sepulveda Boulevard, Suite 325

90245 El Segundo

intldesk(at)marketwire.com

-

http://www.marketwire.com



Weitere Pressemitteilungen von Marketwire

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 06.10.2017 - 16:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537829Anzahl Zeichen: 8547Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Marketwire Client ServicesStadt: El Segundo Telefon: -Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.