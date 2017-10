Gesundheitswesen - Medizin

Kürbiskern: Natürliche Kraft für die Blase

ID: 1537830

Kürbiskern für die Blase, das neue Bioprodukt von Medicom Kürbiskern für die Blase, das neue Bioprodukt von Medicom

(firmenpresse) - Unterföhring, Oktober 2017 - Die Medicom Pharma GmbH stellt Ihnen das neue Kürbiskern Bioprodukt aus der Medicom Terra-Linie vor! Medicom ist seit mehr als 20 Jahren ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von qualitativ hochwertigen Produkten.







Kürbiskern - kleiner Kern, große Wirkung







Nächtlicher Gang auf die Toilette und häufiges Wasserlassen. Viele Menschen leiden unter einer schwachen Blase und ständigem Harndrang. Das mindert die Lebensqualität daheim und unterwegs, in der Arbeit und auf Reisen.







Schätzungen zufolge ist bei der älteren Bevölkerung von einer schwachen Blase fast jeder Zweite betroffen. In jüngeren Lebensabschnitten leiden 10 bis 20 Prozent - eher das weibliche als das männliche Geschlecht - darunter. Bei Männern gibt es oft Beschwerden beim Wasserlassen aufgrund einer gutartigen Prostatavergrößerung.







Kürbiskern: Hilfe aus der Natur für die Blase







Aus Scham gehen viele Betroffene nicht zum Arzt. Die gute Nachricht: Es gibt Therapien, die von Fall zu Fall unterschiedlich ausfallen. Dazu gehören Bodenbeckentraining, Medikamente etc. Auch die Natur bietet gute Unterstützung. In der Naturheilkunde gelten Kürbiskerne als stärkendes Mittel für die Blasenfunktion.







Was macht Kürbiskern so wertvoll?







Kürbiskerne enthalten viele sekundäre Pflanzenstoffe wie Carotinoide und bestimmte Phytosterole (Delta-7-Sterole), die die Blase unterstützen. Zudem liefern getrocknete Kürbiskerne und daraus hergestelltes Kürbiskernpulver zahlreiche Spurenelemente, darunter Selen, Mangan, Zink und Kupfer sowie Vitamin E. Die enthaltenen Antioxidantien neutralisieren Freie Radikale und sorgen gleichzeitig für das körperliche Wohlbefinden.











Kürbiskern Kapseln von Medicom Terra - ein hochwertiges Bioprodukt









Jetzt gibt es hochwertiges Kürbiskernpulver aus reifen, getrockneten Kürbissamen in zertifizierter Bioqualität in der Medicom Terra-Naturlinie.











Kürbiskern aus Medicom Terra



Packungsgröße und Preis im Überblick:



1 Packung, 60 Kapseln 12,50 EUR



Die Tagesdosis von 2 Kapseln enthält Kürbiskernpulver 500 mg

Über eine Million zufriedene Kunden sind Medicoms Referenz für die erstklassige Service- und Beratungsleistung in Sachen individueller Gesundheitsprävention. Seit mehr als 20 Jahren ist Medicom ein in Deutschland ansässiges Unternehmen und vertreibt neben freiverkäuflichen Arzneimitteln auch Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel in Premium-Qualität. Mehr über Medicom unter www.medicom.de

MEDICOM Pharma GmbH

Ana Gómez

Feringastr. 4

85774 Unterföhring

info(at)medicom-pharma.de

004989744241811

http://www.medicom.de



Weitere Pressemitteilungen von MEDICOM Pharma GmbH

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 06.10.2017 - 16:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537830Anzahl Zeichen: 2527Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Felix WeberStadt: Unterföhring Telefon: 004989744241811Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.