Bundesverteidigungsministerin von der Leyen besuchte die Scanblue Engineering AG in Auetal (FOTO)

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen besuchte am

heutigen Freitag zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Maik

Beermann (MdB, CDU) und der Landtagskandidatin Colette Thiemann (CDU)

die Scanblue Engineering AG. Die Politiker zeigten sich beeindruckt

von der Innovationskraft des Unternehmens und den visionären

Produkten.



Die Anwesenden begrüßten, dass in Niedersachsen ein Hidden

Champion wie die Scanblue Engineering AG angesiedelt ist, dessen

innovative 3D-Scantechnologie das Online-Shopping wesentlich

verändern und Felder wie Industrie 4.0 zusätzlich beflügeln wird.

Erfreulich sei auch die große Zahl hochqualifizierter Arbeitsplätze,

die bei Scanblue entstanden ist. Der Bundestagsabgeordnete Beermann

ergänzte "Auetal entwickelt sich gerade zum Hightech-Standort".



Scanblue-Gründer Norbert Zimmermann präsentierte der Ministerin

bei ihrem Rundgang unter anderem den für LLOYD Shoes realisierten VR

Concept Store. LLOYD ist mit Hilfe der Scanblue-Technologien gerade

dabei, eine Führungsrolle beim digitalen Wandel der ganzen Branche

einzunehmen. Die Ministerin konnte den virtuellen Store selbst

erkunden und sich von der Qualität der hochauflösenden,

fotorealistischen Oberflächen der virtuellen Schuhe überzeugen.



Dazu Dr. Ulrich Clemens, Leiter Unternehmenskommunikation von

Scanblue: "Das besondere an unseren Technologien ist, dass einmal

gescannte Schuhe oder beliebige andere Produkte in jeder nur

erdenklichen Augmented Reality- und Virtual Reality-Umgebung nutzbar

sind. Das fängt bei der AR-App für Smartphones und Tablets an und

endet noch lange nicht bei nahezu allen aktuellen 3D-Brillen für

Augmented Reality und Virtual Reality oder VR-Spielekonsolen. Wir

wollten der Ministerin eine "Sneak Preview" des Shopping-Erlebnisses

der Zukunft ermöglichen: Sie gehen mit Ihren Freunden in einer



dreidimensionalen virtuellen Welt einkaufen und erhalten dabei von

einem ebenfalls virtuellen Fachverkäufer eine Beratung. Sie alle

halten das Produkt fast tatsächlich in der Hand und können es so ganz

anders »begreifen« als bisher."



Über SCANBLUE



Scanblue ist Vorreiter und Technologieführer im Bereich Virtual

Reality, Augmented Reality und 3D. Bei uns erhalten Sie alles, was

Sie brauchen, um Ihre Produkte in die dritte Dimension zu bringen.



www.scanblue.com

hello(at)scanblue.com

T +49-5752-3777-0







Pressekontakt:

Dr.-Ing. Ulrich Clemens

Head of Corporate Communications

u.clemens(at)scanblue.com

T +49-5752-3777-150



