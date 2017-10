Märkische Oderzeitung: Chef der Jungen Liberalen fordert FDP-Basisabstimmung über Jamaika

ID: 1537833

(ots) - Berlin - Der Vorsitzende der Jungen

Liberalen, Konstantin Kuhle, fordert von seiner Partei eine

Basisabstimmung über eine Jamaika-Koalition. "Wir fordern von der

FDP, dass sie einen möglichen Koalitionsvertrag in der Partei zur

Abstimmung stellt", sagte er den Partnerzeitungen der "Neuen Berliner

Redaktionsgesellschaft" ("Südwest Presse" und "Märkische

Oderzeitung", Samstagausgaben). In Nordrhein-Westfalen und

Schleswig-Holstein habe sich dieses Vorgehen bewährt. Vor dem

Bundeskongress seiner liberalen Jugendorganisation am Wochenende in

Jena verlangte Kuhle gleichzeitig, dass der Erneuerungsprozess der

FDP auch nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl weiter gehen müsse.

"Wir brauchen zum Beispiel mehr Frauen bei den Jungen Liberalen und

in der FDP, sowohl in der ersten Reihe als auch in der

Mitgliedschaft", erklärte er.



