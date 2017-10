Medien und Unterhaltung / Fernsehen

ZDF-Programmänderung ab Woche 41/17

(ots) - Woche 41/17



Sa., 7.10.



Bitte Programmänderung beachten:



23.00 das aktuelle sportstudio



0.05 heute-show



(Weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" um

0.00 Uhr entfällt.)



So., 8.10.



19.00 heute

Bitte Änderung beachten:

Moderation: Barbara Hahlweg



Bitte streichen: Christian Sievers



Woche 42/17



So., 15.10.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



14.05 kaputt und ... zugenäht!



14.45 heute Xpress (VPS 14.50)



14.50 Zum Glück bleibt es in der Familie (VPS 14.55)



16.30 planet e.: Der Preis der süßen Früchte



16.57 Aktion Mensch Gewinner (VPS 17.07)



17.00 heute



17.05 ZDF SPORTreportage (VPS 17.10)



17.40 Wahl 2017 im ZDF (VPS 17.45)

Wahl in Niedersachsen



19.00 heute

Wahl in Niedersachsen



(Weiterer Ablauf ab 19.25 Uhr wie vorgesehen.)







