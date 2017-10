Handel

Das große Verkaufsevent und Herbstaktion bei My Megastore am 04.11.2017

(firmenpresse) - Das Event findet im Outlet der Firma statt, in der Beethovenstraße 27, 50674 Köln und läuft den gesamten Samstag über von 09:00 bis 19:00 Uhr. Die Besucher werden mit einem Sektempfang begrüßt und für reichlich Getränke und Snacks soll auch gesorgt werden. Der Hauptschwerpunkt der November Veranstaltung liegt auf Spielzeugen und Geschenken für die Kleinen. Eine große Auswahl an Spielwaren, Kinderelektroautos, Bobby Cars, ferngesteuerten RC Modellen, Hoverboards und Smart Balance Boards erwartet die Kunden und es soll Rabatte bis zu 50% geben.

Daneben soll es aber auch genug Einkaufsmöglichkeiten und Geschenkideen für Papa und Mama zu geben. Ferngesteuerte Drohnen, RC Autos und RC Helikopter, Smoothie-Maker und Saftpressen. Schönheits- und Fitnessartikel. Das Sortiment von My-Megastore lässt wirklich keine Wünsche offen.

Bereits im letzen Jahr konnte „My Megastore“ mit den Verkaufsspecials große Erfolge feiern und somit wird aus der als Onlineshop bekannten Marke ein anerkanntes Einzelhandelsunternehmen mit Einkaufsmöglichkeiten vor Ort. Das Ladenlokal genießt bereits jetzt einen Kultstatus im Kölner Rathenauviertel und ist in ganz Köln bekannt, aber das scheint dem Team von „My Megastore“ nicht genug zu sein. So sollen bereits weitere Läden in anderen Deutschen Städten geplant sein und die Verkaufsevents dienen auch dazu die Marke „My Megastore“ noch bekannter zu machen.



Die Firma My-Megastore ist ein Unternehmen, das sich auf den Bereich RC Modellbau Und Hoverboards spezialisiert hat. My-Megastore gehört zu den führenden Online Shops im Bereich RC Modellbau. Hauptsitz ist Köln,Die Produktpalette umfasst: Hoverboard, Smartboards, RC Modellbau, RC Drohnen, RC Quadrocopter, RC Helicopter, RC Flugzeuge, RC Autos, RC Panzer und alle Art von RC Modelle.

Nova Colonia Commerce GmbH

Roonstr. 80

50674 Köln

Deutschland

Tel.: 004922116915199

eMail: info(at)my-megastore.de

