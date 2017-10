Kunst und Kultur / Musik

"Bach! Auch du kannst singen" / Die zweite Staffel mit dem charismatischen Chorcoach startet am Sonntag, 19.11., 14:45 Uhr im SWR Fernsehen / weitere Folgen am 26.11. sowie am 3. und 10.12., 14:30 Uhr (FOTO)

ID: 1537838

(ots) -

Chorcoach Patrick Bach aus Mosbach ist sich sicher: "Jeder Mensch

kann singen!" Deshalb macht er es sich zur Aufgabe verschiedenste

Stimmen in kurzer Zeit zu einem Chor zu vereinen: Jung und Alt,

Christen und Muslime, hartgesottene Motorradfahrer und

traditionsbewusste Naturfreunde. In jeder Folge organisiert er mit

ihnen ein Abschlusskonzert. In vier neuen Folgen "Bach! Auch du

kannst singen" sucht er diesmal Stimmen im Schwarzwald, in einem

Pflegeheim, in Stuttgart und in einem Kinderhospiz. Zu sehen ab

Sonntag, 26. November 2017, 14:45 Uhr im SWR Fernsehen.



Patrick Bach vereint Stimmen und setzt Zeichen für Respekt und

gute Musik Folge eins von "Bach! Auch du kannst singen!" führt

Chorcoach Patrick Bach in den schönen Schwarzwald. Dort trifft er auf

Wanderer, Mountainbiker, Mitarbeiter des Nationalparks und

hartgesottene Motorradfahrer. Mit einem Schwarzwaldmedley will

Patrick alle Gruppen zusammenbringen - trotz aller Unterschiede.

Gelingt ihm der Spagat zwischen "Highway to Hell" und

"Schwarzwaldmarie"? Im Pflegeheim "Glück im Winkel" in Neunkirchen

trifft Patrick Bach in Folge zwei auf Senioren, Pfleger und Familien.

Besuch bekommen die Bewohner eher selten. Dabei leben viele Familien

mit Kindern in der Neubausiedlung direkt vor der Tür. Patrick weiß:

Singen verbindet und hält jung - auch über die Generationen hinweg.

In Stuttgart führt es den Chorcoach in Folge drei zu Christen und

Muslimen und will sie dazu bringen gemeinsam zu singen. Wo verbindet

Religion Menschen und wo bringt sie sie auseinander? Zusammen mit

Menschen verschiedener Glaubensrichtungen interpretiert er das Lied

"Über den Wolken". Gemeinsam setzen sie ein Zeichen für Respekt und

Toleranz. In Freiburg bekommt Patrick Bach in der vierten Folge einen

Einblick in die Lebenswelt der ambulanten Kinderhospizarbeit und

trifft betroffene Kinder und ihre Familien. Er besucht sie zu Hause,



begegnet ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern. Für Patrick wird

schnell deutlich: Es geht hier vielmehr um das Leben als um den Tod.

Zusammen entsteht ein Chor, der "Hinterm Horizont" von Udo Lindenberg

singt.



Sendungen im SWR Fernsehen:



Teil 1: "Bach! Auch du kannst singen - Ein Schwarzwaldmedley" am

19.11.17, 14:45 Uhr Teil 2: "Bach! Auch du kannst singen - Ein Lied

für die Generationen" am 26.11.17, 14:30 Uhr Teil 3: "Bach! Auch du

kannst singen - Zwei Religionen, ein Lied" am 3.12.17, 14:30 Uhr Teil

4: "Bach! Auch du kannst singen - Ein Chor fürs Leben" am 10.12.17,

14:30 Uhr "Bach! Auch du kannst singen" ist eine Produktion von

kurhaus production im Auftrag des SWR.



Fotos über www.ARD-Foto.de



Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,

grit.krueger(at)swr.de



Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von SWR - Südwestrundfunk bach-auch-du-kannst-singen.jpg

Bereitgestellt von: otsDatum: 06.10.2017 - 16:01 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537838Anzahl Zeichen: 3149Kontakt-Informationen:Stadt: Baden-Baden Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.