NOZ: Niedersachsen weitet Pilotprojekt zur Vorhersage von Einbrüchen aus

(ots) - Niedersachsen weitet Pilotprojekt zur Vorhersage

von Einbrüchen aus



Demnächst auch in Hannover und Osnabrück



Osnabrück. Niedersachsens Pilotprojekt zur digitalen Vorhersage

von Einbrüchen wird ausgeweitet. Bereits in wenigen Wochen erhalten

auch Polizisten in Hannover und Osnabrück entsprechende Daten zur

Verfügung gestellt, kündigte Landesinnenminister Boris Pistorius

(SPD) gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) an. Das

Projekt nennt sich "Predictive Mobile Analytics for Police" (Premap).

Dabei erhalten die Beamten auf einem Tabletcomputer Informationen

darüber, in welchem Stadtteil und zu welcher Uhrzeit

Wohnungseinbrüche besonders wahrscheinlich sind. Weitere Testregionen

sind nun die Osnabrücker Innenstadt und der Bereich der

Polizeiinspektion Ost in Hannover.



Bisher läuft ein Premap-Pilotprojekt in Salzgitter, Peine,

Wolfenbüttel und Wolfsburg. Dabei hat sich gezeigt, dass die

Fallzahlen zu gering seien, um genügend Aussagekraft zu ermöglichen.

Auch deshalb wird der Testbereich jetzt erweitert.



"Jeder Einbruch ist ein erheblicher Eingriff in das Leben der

Opfer. Die Polizei in Niedersachsen arbeitet deswegen akribisch und

hart daran, jeden Einbruch möglichst zu verhindern oder diese Taten

zumindest aufzuklären", sagte Pistorius. "Alleine im ersten Halbjahr

sind die Einbrüche um 18 Prozent zurückgegangen, gerade erst haben

Ermittler Mitglieder einer im Großraum Braunschweig und Hannover

tätigen Bande, die für mindestens 27 Taten verantwortlich sein soll,

festgenommen. Auch mit der seit einem Jahr in der Polizeidirektion

Osnabrück tätigen Zentralen Ermittlungsgruppe WED haben wir extrem

positive Erfahrungen gemacht."



Trotzdem sei es wichtig, auch mit allen Mitteln der Technik an

einem besseren Schutz vor Einbrüchen zu arbeiten. Dazu zähle der nun



ausgeweitete Test von Premap. "Durch die urbane Umgebung und die

bevorstehende dunkle Jahreszeit erwarten wir einen größeren

Erkenntnisgewinn für das Projekt", erklärte der SPD-Innenpolitiker.

Die Beamten bekommen dabei auf einem Tablet Informationen zu den

Einbrüchen der letzten Stunden und darüber hinaus auch Hinweise auf

die Wahrscheinlichkeit weiterer Taten in diesen Bereichen. Unter

Leitung des Landeskriminalamtes Niedersachsen arbeitet eine

Projektgruppe gemeinsam mit der Zentralen Polizeidirektion und der

Polizeidirektion Braunschweig an der Entwicklung und Erprobung von

Premap. Der jetzt vergrößerte regionale Bereich soll einen "echten

Härtetest" ermöglichen, so Pistorius.







