Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Wahl in Niedersachsen

ID: 1537874

(ots) - Während das Politikgetriebe nach der

Bundestagswahl in Berlin eingefroren scheint, während sich die

potenziellen Jamaika-Partner noch nicht einmal zu einer ersten

Sondierungsrunde zusammengefunden haben, erlebt Niedersachsen

vielleicht die Wiederauferstehung der gebeutelten Sozialdemokraten.

Der Bundestagswahlverlierer Martin Schulz wird jedenfalls gefeiert,

als hätte er die Wahl nicht so grandios vergeigt. Es flackert sogar

so etwas wie Siegeshoffnung auf, da der SPD-Landesvater Stephan Weil

eine Aufholjagd gegen den lange übermächtig erscheinenden

Herausforderer von der CDU hinlegt.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Mittelbayerische Zeitung

Bereitgestellt von: otsDatum: 06.10.2017 - 18:46 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537874Anzahl Zeichen: 921Kontakt-Informationen:Stadt: Regensburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.