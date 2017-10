Medien und Unterhaltung

Audiovisuelle Diversität im Kinderfernsehen / Dr. Maria Furtwängler, Prof. Dr. Karola Wille und Michael Stumpf im Austausch mit Forschern und Formatverantwortlichen

(ots) - Im Kinderfernsehen erklären Männer die Welt.

Zumindest, wenn man den Anteil der Modertoren (ein Drittel*) im

Verhältnis zu ihren Mitstreiterinnen vergleicht (zwei Drittel*). Das

ist das Ergebnis der Studie "Audiovisuelle Diversität -

Geschlechterdarstellung in Film und Fernsehen in Deutschland" der

MaLisa-Stiftung, die in diesem Sommer veröffentlicht wurde. Die

daraus abgeleiteten Erkenntnisse wurden heute mit TV-Verantwortlichen

des Kinderkanals von ARD und ZDF diskutiert.



"Die Bilder, die wir sehen und im Kopf haben, sind sehr wichtig.

Denn sie sind unendlich zäh und werden sehr früh gesetzt", so die

Initiatorin der Studie und Gründerin der MaLisa-Stiftung, Dr. Maria

Furtwängler: "Ich freue mich, dass wir mit der Studie eine wichtige

Diskussion gerade auch im Kinderfernsehen anstoßen konnten. Damit

dies keine Eintagsfliege wird, müssen jetzt alle Beteiligten am Ball

bleiben."



Im Landesfunkhaus Thüringen kamen heute die wissenschaftliche

Leiterin der Studie, Prof. Dr. Elizabeth Prommer von der Universität

Rostock und Dr. Maria Furtwängler mit der ARD-Vorsitzenden Prof. Dr.

Karola Wille, KiKA-Programmgeschäftsführer Michael Stumpf und

Formatverantwortlichen des Kinderkanals von ARD und ZDF zu einem

internen Austausch zusammen. Ziel war es, mögliche und sinnvolle

Handlungsbedarfe abzuleiten und Kernerkenntnisse in zukünftige

Programmentwicklungen von KiKA einfließen zu lassen.



"Es gibt Handlungsbedarf und wir müssen und werden den Dingen auf

den Grund gehen. Denn Diversität darf in einer Demokratie keine

Leerformel sein, sondern muss mit Leben erfüllt sein. Die ARD ist als

öffentlich-rechtlicher Medienverbund in der Verantwortung, überall

die Vielfalt in der Gesellschaft abzubilden", so die ARD-Vorsitzende

und MDR-Intendantin Karola Wille. "Wir prüfen in der ARD, welche

Maßnahmen noch notwendig sind und wollen Ende des Jahres erste



Ergebnisse präsentieren. Dabei ist der Blick auf das Kinderfernsehen

besonders wichtig, weil Geschlechterstereotypen im frühen Kindesalter

erworben werden", so Karola Wille weiter.



Laut der Studienergebnisse entspricht das Verhältnis männlicher

Hauptakteure zu Protagnistinnen im deutschen Kinderfernsehen

allgemein 1:3. Anders bei KiKA, hier ist das Verhältnis 1:2. Dieser

Unterschied erklärt sich unter anderem durch den höheren Anteil an

Eigenproduktionen.



"KiKA ist sich seiner Verpflichtung als öffentlich-rechtlicher

Contentanbieter für Kinder bewusst und nimmt sich des Themas an. Wir

möchten unsere männlichen und weiblichen Formatentwickler und

Entscheider noch stärker dafür sensibilisieren, wer wem die Welt

erklärt und wie wir die Vielfalt von Identitäten und Rollen in der

Gesellschaft abbilden." Bei KiKA sollen die Zuschauer die Möglichkeit

haben, ausgewogen und mit großer Vielfalt sowohl weibliche als auch

männliche Identifikationsfiguren in 'ihrem' Programm wiederzufinden",

erklärt Programmgeschäftsführer Michael Stumpf.



Im Juli dieses Jahres präsentierte Dr. Maria Furtwängler

Ergebnisse der Studie, die eine Forschungsgruppe der Universität

Rostock auf Initiative der Schauspielerin durchgeführt hatte. Neben

Furtwänglers Stiftung MaLisa haben sich die vier großen Sendergruppen

ARD, ZDF, ProSiebenSat.1 und RTL an der Förderung der Studie

beteiligt.



*Quelle: "Audiovisuelle Diversität - Geschlechterdarstellung in

Film und Fernsehen in Deutschland", Universität Rostock 2017







