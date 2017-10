Haus & Garten

Gartensauna "Wiebke" erobert die Herzen der Saunafans

(firmenpresse) - Ganz neu im Sortiment und dennoch schon das Liebkind der Kunden, so präsentiert sich die "Wiebke" getaufte Außensauna von Fasssauna Hersteller ISIDOR. Die für zwei bis vier Personen geeignete Gartensauna besticht durch die halbrunde Form, die nicht nur Gemütlichkeit repräsentiert, sondern sich auch optimal in jeden Garten schmiegt.



"Wer diese Gartensauna gesehen hat, der will keine eckigen Formen mehr in seinem Garten haben", bestätigten Kunden bei der ersten Vorstellung des neuen Produktes im Musterpark in Brandenburg. Die halbrunde Form der Außensauna strahlt Gemütlichkeit aus, ist runder als herkömmliche Saunakabinen, jedoch nicht so exotisch wie ein Saunafass. Wiebke wirkt kompakt und ist, was den Innenraum angeht, dennoch alles andere als klein: ein Ruheraum und ein Saunabereich haben in der gemütlichen Gartensauna Platz und bieten jeden Komfort, den sich eingeschworene Saunafans wünschen.



Das aus Fichtenholz gefertigte Saunahäuschen wird wahlweise mit einem Holz- oder Elektroofen geliefert und kann, was die Außenansicht angeht, frei gestaltet werden. Egal, ob man dem halbrunden Häuschen einen Anstrich verpassen möchte oder das Holz naturbelassen lässt, wie es geliefert wird - "Wiebke" lässt sich nach den Wünschen der begeisterten Saunafans gestalten.



Bei ISIDOR ist man erfreut über den enormen Zuspruch, den die Außensauna "Wiebke" erfährt, hat man doch ihr Design der neuen "Gartenhaus"-Linie des Unternehmens entnommen. Fans der hübschen, kompakten Gartensauna können alle Details zu dem neuen Produkt auf der Webseite des Unternehmens unter https://fasssauna.isidor.at einsehen.



Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.



Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.



Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.



Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.



