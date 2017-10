Politik & Gesellschaft

Neue Westfälische (Bielefeld): Städte und Gemeinden ächzen weiter unter finanzieller Last

Zeit für einen Kurswechsel

Lothar Schmalen, Düsseldorf

(ots) - Eigentlich ist es eine positive Nachricht, die

den Zahlen des statistischen Bundesamtes zu entnehmen ist: Die

Kommunen in Deutschland profitieren insgesamt von der guten

wirtschaftlichen Lage und erwirtschaften einen Überschuss. Leider

aber gehören viele Kommunen in NRW nicht zu den Gewinnern des

anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs. Die meisten der Großstädte im

Ruhrgebiet, aber auch andere Großstädte ächzen nach wie vor unter den

immer weiter steigenden Soziallasten und anderen Kosten - aufgrund

von Entscheidungen, die auf Bundes- und auf Landesebene fallen.

Erstes Beispiel: Krankenhaus-Investitionen. Wenn die Landesregierung

beschließt, etwas gegen den Investitionsstau in den Krankenhäusern zu

tun, werden die Kommunen nicht einmal gefragt, müssen aber - so will

es das Gesetz - 40 Prozent mitbezahlen. Zweites Beispiel: Die

Kindergärten, an die die Gesellschaft immer neue (kostentreibende)

Anforderungen stellt, benötigen mehr Geld. Wenn das Land künftig den

Kita-Trägern die dafür notwendigen Mittel geben will, müssen die

Kommunen wegen einer bisher geltenden Teilung der Kosten (Land,

Kommunen, Elternbeiträge) auch hier mitbezahlen. Es wird Zeit

umzudenken. Das System der Mischfinanzierung in vielen Bereichen, das

diesen Mechanismus (Bund oder Länder beschließen, Kommunen zahlen

mit) erst möglich gemacht hat, gehört auf den Prüfstand. Oder

einfacher ausgedrückt: Wer Wohltaten beschließt, muss sie auch

bezahlen, und zwar in Gänze.







