phoenix-Preis für Dokumentarfilmer Kevin Macdonald

Der phoenix-Preis 2017 geht an den schottischen Dokumentarfilmer

und Regisseur Kevin Macdonald. Der Ereignis- und Dokumentationskanal

phoenix zeichnet Macdonald für seine viel beachteten Dokumentarfilme

über Persönlichkeiten und Ereignisse des Zeitgeschehens aus. Der mit

10.000 Euro dotierte Preis wird am heutigen Freitag (6. Oktober 2017)

beim Film Festival Cologne verliehen.



In seinen Filmen setzt sich Macdonald mit Wendpunkten der

Zeitgeschichte sowie mit Rassismus und Machtmissbrauch auseinander.

Ein Beispiel ist sein Film "Ein Tag im September" über den Mord an

israelischen Athleten bei den Olympischen Spielen 1972 in München.

Dafür wurde er 1999 mit dem Oscar für den besten Dokumentarfilm

ausgezeichnet. phoenix-Dokumentationschef Jean-Christoph Caron hebt

hervor, wie viel Hartnäckigkeit und Ausdauer Macdonald mit diesem

Film beweist. "Jeder Filmemacher weiß, die Recherche, die hinter

einem Film steckt, und den Kontakt zu Zeitzeugen dieser Ereignisse

herzustellen, ist ebenso wichtig und herausfordernd wie die

Dreharbeiten selbst - manchmal sogar das wichtigste", sagte Caron in

seiner Laudatio.



Mit seinem Filmprojekt "Life in a day" inspirierte Macdonald

weltweit Medien- und Filmemacher. Der Dokumentarfilm zeigt Szenen aus

dem alltäglichen Leben vieler Menschen - ausgewählt aus Tausenden

Stunden Filmmaterial, das von mehr als 80.000 Menschen aus 190

Nationen eingereicht wurde. "Ein Beispiel für die neuen Möglichkeiten

für Filmemacher in der digitalen Welt", so Caron.



Eine weitere herausragende Macdonald-Dokumentation ist "My Enemy's



Enemy" (2007) über den ehemaligen Gestapo-Kommandeur Klaus Barbie

("Schlächter von Lyon"), der nach Kriegsende jahrelang für westliche

Geheimdienste tätig war. "Dieser Film öffnet unsere Augen für die

dunkle Seite des Kalten Krieges", sagt Caron und erklärt: "Solche

komplexen Themen brauchen die Tiefe und Intensität eines langen

Dokumentarfilms." Das Medium Film eröffne die Möglichkeit, viele

Perspektiven zu politischen, gesellschaftlich wichtigen Diskussionen

und Problemen gegeneinander zu stellen.



Neben zahlreichen Dokumentarfilmen für Fernsehen und Internet hat

Macdonald als Regisseur auch Kinofilme realisiert, darunter mit den

Hollywoodgrößen Donald Sutherland, Forest Whitaker, Russel Crowe

sowie Ben Affleck. Beim internationalen Film Festival Cologne werden

neben Kevin Macdonald unter anderem Jane Campio (Filmpreis Köln),

Margarethe von Trotta (TV Spielfilm-Preis) und Sean Bean (The

Hollywood Reporter Award) geehrt.



Der phoenix-Preis wird heute Abend bei den INTERNATIONAL FILM

AWARDS NRW im Rahmen des Film Festivals Cologne verliehen.







