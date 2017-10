RNZ: Gute Kür - Kommentar zum Nopelpreis

(ots) - In der Wissenschaft läuft die Debatte, warum

den Nobelpreis immer noch Individuen bekommen und nicht die riesigen

Verbünde aus Gruppen und Instituten, die heutzutage hinter

bahnbrechenden Entdeckungen stehen. Der Friedensnobelpreis ist da

weiter. Zynisch könnte man sagen: Notgedrungen. Immer, wenn es an

konkreten friedensstiftenden Leistungen fehlt, müssen Organisationen

wie EU oder UN als Preisträger herhalten. Doch das wäre so pauschal

ungerecht gegenüber zurecht geehrten Kollektiven wie der Organisation

zur Bekämpfung von Chemiewaffen (2013) oder dem tunesischen

Dialog-Quartett (2015). Und auch gegenüber Ican. Die Jury hat mal

wieder eine sehr politische Entscheidung getroffen, eine

perspektivische: Nicht Erreichtes wird honoriert, sondern Visionen.

2009 mit Obama hat das nicht funktioniert. Heute rüstet Korea eifrig,

während Trump hier zündelt und dort die Axt an das Iran-Abkommen

legt, das wirksam das Entstehen der nächsten Atommacht verhindert

hat. Das Beispiel zeigt, wo Abrüstungspolitik passiert: In der Arena

derer, die selbst nukleares Potential haben. Nicht in einem kleinen

Büro voller Idealisten, die mit viel Mühe einen weitgehend

wirkungslosen Vertrag herbeigeführt haben. Doch ohne öffentlichen

Druck aus der Zivilgesellschaft würde noch weniger passieren. Vor dem

aktuellen Hintergrund ist Ican daher nicht nur ein offensichtlicher

Preisträger. Sondern auch ein guter.







