Allg. Zeitung Mainz: Kungelpartei / Kommentar von Markus Lachmann zur SPD

(ots) - Die SPD hat die Wahl verloren, und zwar krachend.

Doch anstatt einmal innezuhalten, zu verschnaufen und den Grundstein

für einen wirklichen Neuanfang zu legen, wird gekungelt, dass das

Willy-Brandt-Haus ächzt. Das begann mit den Flügelspielen bei der

Besetzung der Bundestagsfraktion, nach dem Motto: Wenn es ein Linker

wird, dann muss ein Rechter hinzukommen. Wie will sich die SPD in den

kommenden Jahren inhaltlich positionieren? Will sie versuchen, die

Linkspartei so zu umarmen, dass sie diese erdrückt, oder noch mehr in

die hart umkämpfte Mitte rücken? Das geht angesichts der Berliner

Hinterzimmerränke völlig unter. Wie Martin Schulz zunehmend von den

eigenen Leuten desavouiert wird, ist nur noch demütigend für den

Ex-Spitzenkandidaten. Alleine die Tatsache, dass er von vielen

allenfalls noch als "Übergangsvorsitzender" gesehen wird, sollte

Fingerzeig genug sein: Schulz muss dieses würdelose Schauspiel

beenden und erklären, dass er im Dezember nicht noch einmal als

Parteivorsitzender antritt. Die Granden der Partei sollten überdies

zur Einsicht kommen, dass ein glaubwürdiger Neuanfang nur gelingen

kann, wenn in der zweiten und dritten Reihe auch neue Gesichter eine

Chance erhalten. Es spricht Bände für den personellen Zustand der

Partei, dass selbst Katarina Barley erneut für den Posten der

Generalsekretärin gehandelt wird. So wurschteln die Spitzengenossen

weiter wie vor der Bundestagswahl. Damit ist die SPD auf dem besten

Weg zur 18-Prozent-Partei. Der Katzenjammer in vier Jahren wird dann

groß sein.







