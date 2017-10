Wirtschaft (allg.)

Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Situation im Handwerk

(ots) - Auch wenn manche es immer noch nicht glauben

möchten: Es gibt durchaus Abiturienten, die auch Schraubendreher und

Kelle zu handhaben wissen. Genau so, wie es Handwerker gibt, die den

größten Teil der Arbeitszeit im Büro oder am Computer verbringen.



Rechnet man das Einkommen über die gesamte Lebensarbeitszeit,

stehen sich nicht wenige Handwerker besser als manche Akademiker. Das

ist schon lange so. Aber jetzt spricht es sich unter den Eltern,

Jugendlichen und Lehrern herum. So kommt es, dass sich der Anteil der

Schüler, die sich nach dem Abitur für die duale Ausbildung im

Handwerk entscheiden, in elf Jahren mehr als verdreifacht hat.



Es ist gut, dass das Studium einerseits und die duale Ausbildung

andererseits keine Einbahnstraßen mehr sind. Doch müssen die Systeme

noch durchlässiger werden. Vom Input werden sowohl die Universitäten

als auch die Betriebe profitieren. Vor allem aber wird der häufigere

Wechsel dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Dieser bremst die

wirtschaftliche Entwicklung heute auf eine Art und Weise, dass

unnötige bürokratische Hürden einfach nicht mehr tragbar sind.







