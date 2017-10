Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu kommunalen Finanzen

Politik & Gesellschaft

(ots) - Die Zahlen, die das Statistische Bundesamt am

Freitag veröffentlicht hat, geben Anlass zur Hoffnung. Mehr aber auch

nicht. Zwar haben die Kommunen im ersten Halbjahr 2017 einen

Überschuss erzielt. Das liegt aber an den derzeit sprudelnden

Steuereinnahmen. Dass die Konjunktur weiterhin so brummt, ist

keineswegs sicher.



Und selbst wenn, werden es viele Kommunen nicht allein aus der

Schuldenfalle schaffen. Da braucht man den Blick gar nicht erst ins

Ruhrgebiet zu richten, wo die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist.

Städte wie Porta Westfalica oder Löhne benötigen seit Jahren

Unterstützung von den reicheren Kommunen in NRW. Und Bielefeld ist

mit sage und schreibe 1,3 Milliarden Euro verschuldet. Für diese

Kommunen muss eine Lösung her. Und die kann nur lauten: Bund und Land

müssen mehr von ihren Steuerüberschüssen abgeben.



Schließlich sind es die Kommunen, die unter den hohen

Sozialausgaben leiden, auf der anderen Seite aber viel für das Wohl

der Bürger tun und ihnen wichtige Infrastruktur wie Schulen, Kitas,

Theater und Straßen zur Verfügung stellen.







