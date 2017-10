Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Friedensnobelpreis

Politik & Gesellschaft

(ots) - Früher war alles einfach. Ost und West, zwei

Welten, Kalter Krieg. Die Nato drohte Mitte der 60er Jahre mit 30.000

Atomsprengköpfen, der Warschauer Pakt zog mit bis zu 40.000

Atomwaffen nach. Beide waren in der Lage, nach einem Erstschlag so

weltzerstörend zurückzuschlagen, dass alle vor Angst erstarrten. Die

Overkill-Kapazität, das Gleichgewicht des Schreckens, war furchtbar

stabil.



Und heute: USA und Russland haben ihre Arsenale auf gut und gerne

5000 Sprengköpfe runterverhandelt, aber die inzwischen multipolare

Welt wird von konventionellen Konflikten in großer Zahl erschüttert.

Die Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin drehen längst wieder

an der Rüstungsspirale. Indien und Pakistan sind kaum besser, Israel,

vermutlich Iran und auf jeden Fall Nordkorea sind unberechenbar. Wie

lange Großbritannien, Frankreich und China still halten, weiß kein

Mensch.



Deshalb ist es gut, dass gestern die Internationale Kampagne zur

Abschaffung von Nuklearwaffen (Ican) mit dem Friedensnobelpreis

ausgezeichnet worden ist. Sie hat es verdient, aufs globale Tableau

gehoben zu werden. Die Welt ist unaufmerksam geworden nach dem

Tauwetter und ersten tatsächlichen Abrüstungserfolgen. Eine der

kleinsten Nichtregierungsorganisationen denkt konsequent von der

Opferseite her. Strategische Argumente der Militärs für atomare

Rüstung lässt die Friedenslobby nicht gelten.



Aber können vier hauptamtliche Mitarbeiter in Genf, getragen von

Träumern und Friedensaktivisten in gut 100 Ländern, wirklich etwas

ausrichten? Werden sie je Einfluss erlangen im Raketenschach der

Großmächte und durchgeknallten Spinner vom Typ Kim Jong Un? Wohl

kaum, aber gerade deshalb muss es versucht werden. Tatsächlich ist es

Ican gelungen, den Vereinten Nationen einen Vertrag zum Verbot von

Nuklearwaffen abzuringen. Das im Sommer unterzeichnete Papier



verbietet Herstellung, Besitz, Einsatz und Lagerung von Atomwaffen.

50 Staaten haben unterschrieben. Wenn deren Parlamente zustimmen,

tritt das Abkommen in Kraft.



Die Bundesrepublik Deutschland zieht, wie alle Nato-Länder, nicht

mit, gerät jetzt aber unter Rechtfertigungszwang. Das ist ein Anfang.

Immerhin. Ican bohrt vielleicht die dicksten und härtesten Bretter

dieser Welt. Aber dahinter steckt eine Kraft, die aus starken Ideen

und edlen Motiven rührt.



Alfred Nobels Vermögen und Vermächtnis wurde aus Dynamit

generiert. Wenn es heute zur Problematisierung und hoffentlich auch

zur Reduzierung einer vielfach höheren Vernichtungskraft beiträgt,

dann wäre das geradezu genial. Das norwegische Nobelpreiskomitee

kehrt zu seinen Wurzeln und seiner Kernbestimmung zurück.







