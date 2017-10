Politik & Gesellschaft

Weser-Kurier: Jan-Felix Jaschüber den Friedensnobelpreis

(ots) - Ein Signal



Die Vergabe des Friedensnobelpreises an die Internationale

Kampagne für die Abschaffung der Atomwaffen (Ican) ist ein deutliches

Signal an die Atommächte dieser Welt - auch an Deutschland. Es ist

zwar keine Atommacht, hat aber den von Ican vorangetriebenen

UN-Vertrag zum Atomwaffenverbot nicht unterschrieben. Nun gratuliert

die Bundesregierung den Preisträgern artig - postuliert aber

weiterhin, dass die Notwendigkeit atomarer Abschreckung in Zeiten des

Säbelrasselns zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Kim

Jong-Un fortbesteht. Es ist vermessen zu behaupten, dass der Preis

für Ican die Bedrohungssituation auf der Welt verändern wird. Genauso

wäre es vermessen zu glauben, dass eine Unterschrift der

Bundesregierung oder einer der Atommächte unter dem Vertrag viel

bewirkt hätte. Sie wären allesamt jedoch eines gewesen: ein starkes

Signal. Mit der Auszeichnung setzt das Nobelpreiskomitee ein klares

politisches Statement. Sie würdigt eine kleine, aber lautstarke

Organisation, deren Arbeit gewiss noch lange nicht beendet ist. Das

Komitee sendet eine klare Botschaft: Es ist höchste Zeit, das

Atomwaffenzeitalter zu beenden.







