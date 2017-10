Westfalenpost: Die Union muss sich einigen / Kommentar von Kerstin Münstermann zu den Koalitionsverhandlungen

(ots) - Sie kennen sich lange, haben Erfolge gefeiert,

Fehden ausgetragen, sich Kränkungen zugefügt, diese immer wieder

überwunden. Doch wenn sich CDU-Chefin und Kanzlerin Merkel und der

CSU-Vorsitzende Seehofer am Sonntag zu Sondierungen treffen, steht

für die Union viel auf dem Spiel. Selten war der Polit-Profi Seehofer

so unter Druck. In Bayern gärt es seit dem desaströsen Wahlergebnis,

ein Umsturz ist nicht ausgeschlossen. Der 68-Jährige muss liefern,

hängt vorsorglich die Latte noch mal hoch: Ohne eine Lösung zur

Obergrenze könne er zu seiner Basis nicht zurückkehren. Doch nicht

nur Seehofer hat eine kritische Partei hinter sich. Auch in der CDU

wächst die Unzufriedenheit. Ein "Weiter So" halten auch Merkel-treue

Konservative nicht für den richtigen Weg. Denn die Union hat als

Volkspartei ein tiefer liegendes Problem. Eine Studie der

Bertelsmann-Stiftung stellt fest, dass das Milieu der bürgerlichen

Mitte nur noch 13 Prozent aller Wahlberechtigten abbilde. Die

Trennlinie im Volk verlaufe vielmehr zwischen Skeptikern und

Befürwortern der Modernisierung. So stehen also Menschen, denen

Tradition und Besitzstandswahrung wichtig ist, denen gegenüber, die

Neugierde auf Digitales und Offenheit antreiben. Die Union hat die

Aufgabe, diese Pole der Gesellschaft wieder zu versöhnen. Die

gesellschaftlichen Folgen der Flüchtlingskrise werden in den beiden

Parteien ohnehin nicht mehr gegensätzlich analysiert. Allein der

Begriff und die zahlenmäßige Ausgestaltung der Obergrenze entzweit.

Dass daran die Union zerbricht und damit auch die Hoffnungen auf ein

moderneres Land, das in stürmischen Zeiten eine neue

Politikkonstellation wagt - das dürfen Merkel und Seehofer nicht

zulassen







