Allg. Zeitung Mainz: Ehrenwert / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum Friedensnobelpreis

(ots) - Die Debatte über Atomwaffen ist bisweilen grotesk.

Die Mitteilung, dass die Anzahl der nuklearen Sprengköpfe seit 2009

weltweit von 23 300 auf 15 000 gesunken sei, ist faktisch vermutlich

richtig, müsste intellektuell und emotional aber entweder lautes

Lachen oder tiefste Depression hervorrufen. Die Mitteilung bedeutet

nämlich, dass es nun nicht mehr die Möglichkeit gibt, die Erde, sagen

wir: 23 Mal zu vernichten, sondern nur noch 15 Mal. Das Risiko, dass

Atomwaffen zum Einsatz kämen, sei größer als seit langer Zeit,

urteilt das Nobelpreis-Komitee. Das trifft sicher zu. Deshalb: Die

Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen mit dem Friedensnobelpreis

auszuzeichnen, ist als Ansatz ehrenwert. Der Ansatz ist jedoch auch

naiv, jedenfalls dann, wenn er tatsächlich das Ziel einer

atomwaffenfreien Welt verfolgt. Die Erreichung dieses Ziels wurde an

dem Tag unmöglich, als die Atomwaffe erfunden wurde.

Anti-Atomwaffen-Kampagnen sollten deshalb dem überlebenswichtigen

Ziel dienen, Bewusstsein zu bilden und zu prägen gegen den Einsatz

von Atomwaffen, Gespräche in Gang zu bringen oder zu halten, getreu

der Philosophie, dass, wer nicht schießen will, reden muss. Menschen

dürfen, ja müssen Visionen haben und Wünsche. Sinnlos ist es aber,

sich die Welt zurecht zu phantasieren. Deshalb gilt auch diese

Philosophie: Wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor. Das Prinzip

Abschreckung, konkret: nukleare Abschreckung. Sie bedeutet, jedem in

Pjöngjang, Peking, Moskau und auch in Washington klar zu machen, dass

ein Nuklearkrieg für niemanden zu überleben, geschweige denn zu

gewinnen ist.







