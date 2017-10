Westfalenpost: In Würde gehen / Kommentar von Monika Willer zur Umfrage des Hospiz-Verbandes

(ots) - Sterben ist eines der letzten Tabu-Themen in unserer

Gesellschaft. Die Angst vor einem würdelosen Tod wächst. Hilflos

Apparaten ausgeliefert und mangelnder Pflege ausgesetzt zu sein, zu

einem Stück Fleisch degradiert zu werden, davor fürchten sich viele

Menschen. Dagegen steht der Wunsch, daheim in vertrauter Umgebung und

im Kreise der Familie zu gehen. Die Realität sieht anders aus. Viele

Angehörige können diesen letzten Wunsch nicht erfüllen, weil sie als

Berufstätige mit der Pflege eines Sterbenden körperlich und seelisch

überfordert sind. In den Krankenhäusern herrscht Personalknappheit,

selbst wenn Schwestern und Pfleger vielfach alles versuchen, Trost zu

spenden. Bleiben die Hospize als jene Orte, die einen würdevollen

letzten Weg ermöglichen können. Das hospizliche Engagement in

Deutschland wächst stetig, im Ehrenamt ist die Bedeutung der

Sterbebegleitung längst erkannt. Aber es fehlt noch eine engere

Verzahnung dieser Angebote mit denen von Krankenhäusern und

Pflegeeinrichtungen. Deshalb ist die Forderung der Hospizbewegung an

die Politik, ambulante Versorgungsstrukturen aufzubauen, mehr als

überfällig. Gestorben wird immer. Das Thema geht wirklich jeden an.







