Schwäbische Zeitung: Ein richtiges Zeichen - Kommentar zur Verleihung des Friedensnobelpreises

(ots) - Das Zeichen aus Oslo ist ein richtiges. Die

Bedrohung durch Atomwaffen ist so allgegenwärtig wie seit Ende des

Kalten Krieges nicht mehr. Im Mittelpunkt US-amerikanischer und

nordkoreanischer Drohkulissen stehen Interkontinentalraketen und

Nuklearsprengköpfe. Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un und

US-Präsident Donald Trump sprechen im Wechselgesang von gegenseitiger

"Vernichtung".



Trump ist es auch, der mit einer Aufkündigung des Atomabkommens

mit Iran droht. In der Folge könnte Teheran seine Urananreichung

hochfahren. Der republikanische Senator Thomas Cotton erwähnte

gezielte Militärschläge gegen das iranische Atomprogramm. Diese

Rhetorik hat die Welt bereits an ihren Abgrund geführt. Sie ist - so

wie Atomwaffen auch - anachronistisch. Als wäre die Evolution von

Menschenrechten und Diplomatie in einer Zeit vor dem

Atomwaffensperrvertrag von 1968 stehen geblieben.



Daher ist die Verleihung des Friedensnobelpreises an Ican nur

logisch. Wirkungslos wird dieses Zeichen dennoch bleiben. Bereits

acht Mal hat das Komitee Einzelpersonen, Verbände und Organisationen

für ihr Engagement gegen Atomwaffen ausgezeichnet. Erstmals 1959,

zuletzt 2005.



Und heute drohen Staatsoberhäupter wieder mit der Bombe.







