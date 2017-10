Politik & Gesellschaft

Neue Westfälische (Bielefeld): Friedensnobelpreis für Atomwaffen-Gegner

Warnung und Ohrfeige

Miriam Scharlibbe

(ots) - Der Preis für die Internationale Kampagne zur

Abschaffung von Atomwaffen (Ican) ist mehr als eine Anerkennung für

das weltumspannende Aktivistennetzwerk. Es ist eine Warnung in

Richtung der Atommächte, und eine Ohrfeige für Deutschland. Das hat

die Bundesregierung nicht verstanden. Der größte Erfolg von Ican

wurde in Deutschland wenig beachtet, da im Juli zeitgleich der

G-20-Gipfel in Hamburg alle öffentliche Aufmerksamkeit beanspruchte.

122 Staaten beschlossen einen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen.

Deutschland war nicht dabei. Die Bundesrepublik ist keine Atommacht,

gehört aber zu den Unterstützerstaaten. In der Eifel lagern

amerikanische Atomwaffen metertief in der Erde. Auskünfte der

Bundesregierung gibt es dazu nicht. Dafür werden unsere Politiker

nicht müde, sich zum Ziel einer atomwaffenfreien Welt zu bekennen.

Sie gratulieren sogar den Preisträgern - und stellen sich dennoch

weiter gegen ein Verbot. Damit wird Deutschland seinem Gewicht in der

Welt nicht gerecht. Während sich unberechenbare Staatschefs in den

USA und Nordkorea beinahe täglich mit Kriegserklärungen übertreffen,

kann doch keine Regierung noch ernsthaft behaupten, Atomwaffen trügen

zur Friedenssicherung bei. Es wäre naiv zu glauben, dass sich

Atommächte durch den Nobelpreis zur Umkehr bewegen ließen. Für die

Unterstützerstaaten aber wäre es die Gelegenheit. Der Preis ist aber

auch deshalb wichtig, weil er in Zeiten, in denen Kritiker die

Friedensbewegung schon totgesagt hatten, ein außergewöhnliches

Engagement ehrt. Einerseits sind da Aktivisten, die seit Jahrzehnten

für ihre Vision kämpfen, andererseits ist das Führungsgremium von

Ican außergewöhnlich jung, Chefin Beatrice Fihn ist 34, ihr Team im

ähnlichen Alter. Diese Generation hatte das Glück, in Frieden

aufzuwachsen. Wettrüsten, Atombomben, Krieg waren Begriffe aus dem

Geschichtsunterricht. Ihre Angst, ihr Engagement zeigt, wie ernst die



Lage ist. Studien von Ican zeichnen ein düsteres Szenario: Selbst ein

Atomkrieg zwischen nur zwei Staaten würde die Temperatur auf der

gesamten Erde um ein Grad senken. Eine Rußschicht würde sich über den

Planeten legen, Ernten vernichten, Hungersnöte auslösen. Menschen

würden sterben. Unzählige. Wir könnten die Folgen nicht heilen. Darum

muss ein Atomkrieg unter allen Umständen verhindert werden.







