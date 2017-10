Politik & Gesellschaft

Rheinische Post: Kommentar: Renaissance der Polizei

ID: 1537896

(ots) - Es ist bemerkenswert, dass es im

zurückliegenden Wahlkampf in einem Punkt einen Allparteienkonsens

gab: mehr Polizisten. Wo ein Gefühl der Unordnung wächst, erlebt der

Ordnungshüter eine Renaissance. 15.000 neue Stellen stehen in den

wichtigsten Wahlprogrammen. Dazu passt die überraschend große Zahl

von Bewerbungen. Der Polizeiberuf ist attraktiv. Das klingt

beruhigend. Aber die über lange Jahre laufende Spar-Orientierung am

schlanken Staat rächt sich nun. Denn es dauert Jahre, bis

verlässliche Strukturen mit qualifiziertem, gut ausgebildetem und

bewährtem Nachwuchs gefüllt sind. Und die Babyboomer-Generation hat

auch unter der Polizeimütze graue Haare bekommen. Manchenorts werden

die Neueinstellungen gerade ausreichen, die Ausscheidenden zu

ersetzen. Ein Übriges tun die zwischen den Bundesländern

unterschiedlichen Besoldungen. Sie führen dazu, dass in einzelnen

Regionen weiter nur der Mangel verwaltet wird. Da ist über die

aktuellen Absichten und Forderungen hinaus von der Politik noch viel

auszubessern.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Rheinische Post

Bereitgestellt von: otsDatum: 06.10.2017 - 20:48 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537896Anzahl Zeichen: 1380Kontakt-Informationen:Stadt: Düsseldorf Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.