Rheinische Post: Kommentar: Radfahrer müssen Priorität haben

(ots) - Radfahren in deutschen Städten gleicht häufig

einer Mutprobe. Wenn es eigene Wege gibt, dann sind sie oft in

schlechtem Zustand, eingeklemmt zwischen Parkplätzen und

Bürgersteigen. Als politischer Erfolg gilt schon, dass Radwege immer

häufiger auf die Fahrbahn verlegt werden. In der Hoffnung, dass die

Autofahrer Rücksicht nehmen. Wie groß das Risiko des Radfahrens

gerade für Schüler ist, belegen die jüngsten Angaben des

NRW-Verkehrsministeriums: Achtmal so hoch ist die Unfallhäufigkeit

auf dem Schulweg wie mit anderen Verkehrsmitteln. Es ist

nachvollziehbar, wenn besorgte Eltern ihre Kinder dann lieber selbst

zur Schule bringen. Zur Problemlösung tragen sie damit allerdings

nicht bei. Im Gegenteil: Die Eltern-Taxis gefährden andere Kinder,

aber auch ihre eigenen zusätzlich, die Unfallgefahr steigt dadurch

noch. Dieses Dilemma kann nur eine zeitgemäße Verkehrspolitik lösen,

die den umweltfreundlichsten und zugleich schwächsten

Verkehrsteilnehmern Priorität einräumt. Dazu gehört, dass ganze

Fahrspuren abgetrennt und in Radwege umgewandelt werden. Die

Niederlande haben es vorgemacht: Obwohl nirgendwo sonst in Europa so

viel Rad gefahren wird, gibt es dort die wenigsten tödlichen Unfälle.



