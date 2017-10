Politik & Gesellschaft

Schwäbische Zeitung: Zur Einigkeit verdammt - Ein Kommentar zum Verhältnis von CDU und CSU

ID: 1537898

(ots) - Nein, es ist nicht die Obergrenze, die CDU und

CSU entzweit. Es ist auch nicht so, dass die Union in zwei Lager

geteilt wäre, und nur die Konservativen sich zur Zeit vernachlässigt

sehen. Vielmehr fühlt sich die Mitte der Wähler, sowohl von Union als

auch von SPD, nicht richtig verstanden. Nicht nur, aber auch in der

Flüchtlingsfrage, in der sie das Handeln der Regierenden zeitweise

nicht nachvollziehen konnte.



Es war wenig hilfreich, dass CSU-Chef Horst Seehofer monatelang

seine Anhänger zusätzlich auf die Palme brachte und man sich fragte,

wie er sie da wieder herunterholen wollte. Und es war genauso wenig

hilfreich, dass Angela Merkel bis heute so tut, als sei in ihrer

Flüchtlingspolitik alles richtig gelaufen, statt die Korrektur ihrer

Politik, die sie ja de facto vorgenommen hat, deutlich zu machen.



Doch das alles hilft nicht weiter, wenn CDU und CSU gemeinsam eine

Linie für die Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen vorbereiten.

Die beiden Schwestern sind zur Einigkeit verdammt. Eine Trennung von

CSU und CDU hätte vielleicht 2016 noch helfen können, die AfD zu

verhindern. Heute würde sie die Fliehkräfte nur verstärken.



Deshalb sind CSU und CDU gut beraten, sich zu verständigen und

gemeinsam eine anständige Politik zu machen. Dazu gehört der

politische Streit um die besten Rezepte und das Erringen von

Kompromissen. Dazu gehören verständliche Erklärungen von Politik,

aber auch die korrekte Umsetzung von Gesetzen. Asyl für die, die den

Schutz brauchen, Rückführung jener, die ihn nicht brauchen.



Vor allem aber kommt es auf neue Ideen, neue Ziele für die Zukunft

an. Die letzten großen Vorstöße von CDU-Politikern liegen lange

zurück. Helmut Kohl hat Europa Energie verliehen. Der letzte große

Aufschlag in der Familienpolitik waren die Krippenplätze Ursula von

der Leyens. Die letzte große Steuerreform war jene von Gerhard



Stoltenberg Ende der 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Wer

Visionen sucht, blickt derzeit nach Frankreich. Es wäre schön, man

würde sie auch in Deutschland wieder finden.







Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion(at)schwaebische-zeitung.de



Original-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Schwäbische Zeitung

Bereitgestellt von: otsDatum: 06.10.2017 - 21:03 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537898Anzahl Zeichen: 2537Kontakt-Informationen:Stadt: Ravensburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.