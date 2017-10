Politik & Gesellschaft

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Friedensnobelpreis

(ots) - Selten war mit der Verleihung des

Friedensnobelpreises ein so starkes politisches Signal in eine

alarmierte Weltgemeinschaft verbunden wie diesmal. Und selten hat

dieser Preis aktuell so sehr Sorge und Verunsicherung darüber

widergespiegelt, dass die längst überwunden geglaubte Bedrohung des

Friedens durch den Einsatz von Atomwaffen auflebt. Das auf der Kippe

stehende Atomabkommen mit dem Iran, vor allem aber das

brandgefährliche Atom-und Raketenprogramm Nordkoreas sowie die

provozierende Großmäuligkeit des amerikanischen Präsidenten machen

den Friedensnobelpreis 2017 deshalb mehr zu einer Verpflichtung an

alle Politiker, kühlen Kopf zu bewahren und abzurüsten, als zu einer

Anerkennung des für viele ähnliche Initiativen stehenden

Preisträgers.







