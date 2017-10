Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Badische Zeitung:Ächtung von Atomwaffen / Ein Preis als Symbolpolitik

Kommentar von Thomas Fricker

(ots) - Der Friedensnobelpreis geht an Ican - seien wir

ehrlich, die breite Öffentlichkeit dürfte von dem Bündnis Hunderter

Friedensgruppen, das für ein Verbot von Atomwaffen streitet, bisher

wenig gehört haben. Nun ist ein geringer Bekanntheitsgrad kein

Argument gegen Preiswürdigkeit. Und schon gar nicht ist es das Ziel

von Ican. Wer wollte nicht lieber in einer Welt ohne Atomwaffen

leben? Richtig ist fraglos auch die Beobachtung der Nobelpreis-Jury,

wonach das Risiko eines Einsatzes von Atomwaffen - Stichwort

Nordkorea-Konflikt - zuletzt gestiegen ist. Die Frage ist bloß, ob

eine gut gemeinte Auszeichnung an eine Schar von Idealisten daran

Wesentliches ändert. http://mehr.bz/khs232a







