Vorfreude auf Defence IQs 17. Internationale Konferenz für Jagdflugzeuge (International Fighter Conference) im nächsten Monat wächst

Das weltweit einzige Kampf-Militärluftfahrts-Fachforum wird vom

7.-9. November 2017 in Berlin stattfinden



Kurz vor der 2017 International Fighter Konferenz besagen

spannende Updates, dass VIP-Delegationen aus Kanada, Japan, Oman und

Dänemark teilnehmen werden.



Zu den Vortragenden gehören der Einsatzleiter der Königlich

Thailändischen Luftstreitkräfte, der Leiter der Einsatzführung der

Deutschen Luftwaffe, das US F-35 Integration Office sowie die

Luftwaffe von Bangladesh. Die Teilnehmerliste finden Sie hier.

://internationalfighter.iqpc.co.uk/attendee-list-2017-international-f

ighter-0?utm_source=pr%20newswire&utm_medium=ad&utm_campaign=11610.01

1-external-pressrelease&utm_term=11610.011_prnewswire_pressrelease&ut

m_content=text&mac=11610.011_prnewswire_pressrelease&disc=11610.011_p

rnewswire_pressrelease)



Seit ihrer Gründung bietet International Fighter Stabchefen der

Luftwaffe sowie hochrangigen Kommandanten die Möglichkeit einer

jährlichen Zusammenkunft, um die Herausforderungen gegenwärtiger und

zukünftiger Konfliktebenen zu bewerten.



Mansoor, Staffelführer der pakistanischen Luftwaffe, erklärte nach

seiner Konferenzteilnahme im vergangenen Jahr: "Es war eine äußerst

informative Veranstaltung, die klare Einsicht in die neuesten

Entwicklungen und Erfahrungen von Luftwaffen weltweit bot."



Der Zeitpunkt für die Kampf-Militärluftfahrt mit ungefähr 4000

Jagdflugzeugen, wertgeschätzt auf 260 Milliarden US-Dollar, die

schätzungsweise innerhalb der nächsten 15 Jahre erhalten werden, ist

kritisch. Während F-35-Nationen weiterhin Flieger der 5. Generation

abnehmen, bemühen sich andere Luftwaffen, den umfangreichen und

vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, die notwendig sind, um



für den Kampf in zunehmend komplexeren Konfliktebenen gerüstet zu

sein.



Im Vorfeld der Veranstaltung erarbeitete Defence IQ einen Bericht,

der die momentanen Aktivitäten von Kampflugzeugen weltweit

untersucht, über zukünftige Entwicklungen informiert und Prognosen

für 2018 enthält: Den vollständigen Bericht zum Download finden Sie hier.

hier. (https://internationalfighter.iqpc.co.uk/international-fighter-

future-requirements-report-1?utm_source=pr%20newswire&utm_medium=ad&u

tm_campaign=11610.011-external-pressrelease&utm_term=11610.011_prnews

wire_pressrelease&utm_content=text&mac=11610.011_prnewswire_pressrele

ase&disc=11610.011_prnewswire_pressrelease)



Durch das Fördern und Unterstützen nationsübergreifender

Diskussionen zum besseren Verständnis für die Herausforderungen

gegenwärtiger und zukünftiger Konfliktebenen, stellt die Konferenz

eine außerordentlich informative und wertvolle Veranstaltung dar. Das

vollständige Programm sowie Registrierungsdetails finden Sie unter:

http://www.internationalfighter.iqpc.co.uk, oder E-Mail:

enquire(at)defenceiq.com.



Die Presse ist herzlich zur Teilnahme an diesem wichtigen

Branchentreffen eingeladen. Falls Sie einen kostenlosen Presseausweis

benötigen, emailen Sie bitte Jessica Taylor wie nachstehend

aufgeführt.







