Kölner Stadt-Anzeiger: NRW stellt Forderungen an Jamaika-Koalition

Finanzminister Lutz Lienenkämper: "Koalitionsvertrag darf Industrieland nicht beeinträchtigen"

(ots) - Vor dem Spitzentreffen der Unionsparteien CDU und CSU

in Berlin am Wochenende hat NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper

Forderungen an die Bildung einer Jamaika-Koalition im Bund gestellt.

"Die Koalitionsverhandlungen sind von immenser Bedeutung. Wir müssen

einen Koalitionsvertrag hinbekommen, der unser Industrieland NRW

nicht beeinträchtigt", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner

Stadt-Anzeiger" (Samstagausgabe). "Das sage ich auch mit Blick auf

die Steuereinnahmen", fügte er hinzu. "Wenn der Koalitionsvertrag den

Geist der Verbote, den Geist des Ausstiegs und den Geist der

Beschränkungen atmen sollte, wird das bereits kurzfristig massive

Auswirkungen haben auf unsere Steuereinnahmen. Deswegen werden wir

auf einen Koalitionsvertrag dringen, der NRW nicht schadet, sondern

hilft", so Lienenkämper. Der NRW-Finanzminister erklärte, er rechne

mit schwierigen Koalitionsgesprächen. "NRW muss Industrieland

bleiben", erklärte Lienenkämper der Zeitung. Weiter sagte der

CDU-Politiker: "Und das geht nicht, indem man aus dem

Verbrennungsmotor und der Braunkohle aussteigt, den Diesel verteufelt

und den hemmungslosen Ausbau der Windenergie fordert. Diese grüne

Ideologie wäre eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort NRW. Die

Bundesgrünen sind also gut beraten, wenn sie mehr mit Herrn

Kretschmann als mit Herrn Remmel reden."







