Rheinische Post: Linksfraktion will "Landesgruppe Ost" gründen

(ots) - Die Linksfraktion im Bundestag plant als eine

Konsequenz aus dem hohen Wahlergebnis der rechtspopulistischen AfD in

Ostdeutschland die Gründung einer Landesgruppe Ost. Seine Partei habe

einen Teil der Protestwähler nicht mehr an sich binden können, sagte

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch der in Düsseldorf erscheinende

"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Deren Sorgen müssten ernst

genommen werden. "Ich unterstütze diejenigen, die eine Landesgruppe

Ost in der Bundestagsfraktion bilden wollen", sagte Bartsch. Die

wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Ost und West seien weiter

groß. Er verwies etwa auf niedrigere Mindestlöhne im Osten in der

Pflege. "Das heißt, Pflege und Zuneigung im Osten sind weniger wert

als im Westen. Das kann einfach nicht sein."



Bartsch sprach sich dafür aus, dass die Linke-Politikerin Petra

Pau erneut für das Amt der Bundestagsvizepräsidentin kandidiert, das

sie seit 2006 innehat. Zum holprigen Anlauf für Sondierungsgespräche

von Union, FDP und Grüne sagte er: "Die sollen jetzt gefälligst zügig

eine Koalition bilden und nicht so viel schachern. Das geht vielen

Menschen jetzt schon auf den Geist."



