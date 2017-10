Politik & Gesellschaft

Rheinische Post: DIHK-Chef fordert von Jamaika-Parteien "Koalitionsvertrag für Investitionen"

ID: 1537909

(ots) - DIHK-Chef Eric Schweitzer hat von den Parteien

in einer möglichen Jamaika-Koalition einen "Koalitionsvertrag für

Investitionen" gefordert. "Der nächste Koalitionsvertrag muss ein

Koalitionsvertrag für Investitionen werden", sagte Schweitzer der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Ich

wünsche mir, dass sich die Parteien möglichst schnell den Sachthemen

zuwenden und vor allem zunächst eine gemeinsame Grundausrichtung

vereinbaren", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und

Handelskammertages. "Wir müssen in kluge Köpfe, moderne Infrastruktur

und Freiräume für Unternehmen investieren", forderte Schweitzer. "Auf

wichtigen wirtschaftspolitischen Zukunftsfeldern registrieren die

Unternehmen zuletzt mehr Stillstand als Aufbruch", sagte Schweitzer.

Der Zeitverlust durch die Niedersachsen-Wahl dürfe aber nicht dazu

führen, dass der Koalitionsvertrag unter größerem Zeitdruck

verhandelt werde, mahnte er vor dem wichtigen Treffen der

Unionsparteien an diesem Sonntag. "In diesen schwierigen Zeiten

brauchen wir eine stabile Regierung. Aus Sicht der Wirtschaft geht

bei den nun anstehenden Weichenstellungen Gründlichkeit vor

Schnelligkeit", sagte der DIHK-Chef.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Rheinische Post

Bereitgestellt von: otsDatum: 07.10.2017 - 00:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537909Anzahl Zeichen: 1585Kontakt-Informationen:Stadt: Düsseldorf Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.