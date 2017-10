Finanzwesen / Banken

Tony Elumelu Foundation richtet größte Zusammenkunft afrikanischer Unternehmer aller Zeiten aus

- 3. JÄHRLICHES TEF ENTREPRENEURSHIP FORUM FINDET VOM 13. BIS 14.

OKTOBER IM NIGERIANISCHEN LAGOS STATT

- 1.300 AFRIKANISCHE UNTERNEHMER, BUSINESS LEADER UND

ENTSCHEIDUNGSTRÄGER AUS 54 LÄNDERN WERDEN DARAN TEILNEHMEN



Die Tony Elumelu Foundation (TEF), Afrikas führende

Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung des Unternehmertums, gab

heute bekannt, dass das dritte jährliche TEF Entrepreneurship Forum ?

die vielfältigste jährliche Zusammenkunft afrikanischer Unternehmer

und KMU ? vom 13. bis 14. Oktober im nigerianischen Lagos stattfinden

wird.



Erstmals werden neben den 1.000 Tony-Elumelu-Unternehmern 2017

auch Einladungen an ausgewählte KMU, Medien, Business-Zentren,

Inkubatoren, Hochschulen und Investoren aus verschiedenen Ländern in

ganz Afrika verschickt ? von Mauritius über Kap Verde bis nach Kenia

und darüber hinaus. Die KMU vor Ort werden Netzwerke aufbauen, Wissen

austauschen, mit Investoren in Kontakt treten und sich mit

unternehmerischen Lieferketten in Verbindung setzen.



"Seit der Einführung des TEF Entrepreneurship Programme ? und der

Investition von 100 Mio. USD in die Unterstützung von 10.000

afrikanischen Unternehmern im nächsten Jahrzehnt ? haben wir die

vielversprechendste Entwicklungskraft unseres Kontinents mobilisiert:

seine Unternehmer", so TEF-Gründer Tony O. Elumelu, CON (Commander of

the Order of the Niger). "In nur drei Jahren haben unsere ersten

3.000 Unternehmer zehntausende Arbeitsplätze geschaffen und für

spürbaren Wohlstand gesorgt. "Am 13. und 14. Oktober wird sich die

internationale Unternehmergemeinschaft in Lagos einfinden, um ein

Neues Afrika aufzubauen ? einen florierenden, unabhängigen Kontinent,

der dazu in der Lage ist, die Ergebnisse unseres bahnbrechenden

Programms zu replizieren.



Während des zweitägigen Forums werden Podiumsdiskussionen,



Masterclasses, sektorspezifische Networking-Veranstaltungen sowie

politische Foren mit Schwerpunkt auf der Förderung des afrikanischen

Unternehmenswachstums stattifnden.



TEF-CEO Parminder Vir OBE kommentierte: "Dieses Jahr haben wir

unser Forum erstmals der gesamten panafrikanischen

Unternehmergemeinschaft geöffnet. Somit versetzen wir die

afrikanischen KMU in die Lage, zusammenzukommen und die Möglichkeiten

der intraafrikanischen Zusammenarbeit auszuloten. Ich freue mich,

unsere eingeladenen politischen Entscheidungsträger bei unserem Forum

begrüßen zu dürfen und mit ihnen die nächste Generation afrikanischer

Business Leader zu unterstützen."



Zu den Rednern gehören: Wale Ayeni, International Finance

Corporation; Stephen Tio Kauma, Afrexim Bank; Andre Hue, AFD; Stephen

M. Haykin, USAID Nigeria; Heikke Reugger, Europäische

Investitionsbank; Abdoulaye Mar Dieye, Entwicklungsprogramm der

Vereinten Nationen.



Die langfristige Investition der Stiftung in die Stärkung

afrikanischer Unternehmer ist ein Kennzeichen von Tony Elumelus

Philosophie des "Afrikapitalismus", die Afrikas Privatwirtschaft und

vor allen Dingen seine Unternehmer als Katalysator für die soziale

und wirtschaftliche Entwicklung des Kontinents begreift.



Link zum Livestream: http://bit.ly/TEFforumLivestream

(at)tonyelumelufdn







