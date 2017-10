Politik & Gesellschaft

JU-Landeschefin schlägt Kompromiss zur Obergrenze vor

(ots) - Der seit Monaten andauernde Streit der

Schwesterparteien CDU und CSU um eine Obergrenze für Flüchtlinge

ließe sich nach Magdeburger Vorbild beilegen. Dafür plädiert Julia

Scheffler, Landesvorsitzende der Jungen Union (JU) in Sachsen-Anhalt,

laut der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstag).

Sachsen-Anhalts Regierungsbündnis aus CDU, SPD und Grünen hatte 2016

einen Formelkompromiss gefunden: Der Koalitionsvertrag macht keine

Vorgabe, wie viele Flüchtlinge ins Land kommen dürfen. Schriftlich

festgehalten ist aber, dass die CDU von "objektiven

Integrationsobergrenzen" sprechen und dafür Zahlen nennen darf.



Den gleichen Kompromiss könnten CDU, FDP und Grüne auf Bundesebene

der CSU anbieten, schlägt Scheffler vor. "Das Wort Obergrenze muss

man der CSU auf jeden Fall zugestehen", sagte die JU-Landeschefin.

Die Schwesterpartei sei wegen der starken Verluste in einer

schwierigen Lage. Der Streitpunkt wird zentrales Thema eines

Spitzentreffens von CDU und CSU am Sonntag zur Vorbereitung von

Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition.



Vor dem "Deutschlandtag" der Jungen Union in Dresden drängt

Sachsen-Anhalts JU-Chefin auf eine personelle Verjüngung ihrer

Partei. Eine wichtigere Rolle fordert sie für Jens Spahn. Der jetzige

Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium gilt als

wichtigster Verfechter eines konservativeren Kurses innerhalb der

CDU.







