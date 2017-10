Handel

Globale Händler begrüßen neue Generation chinesischer Touristen mit UnionPay-Kartendiensten

ID: 1537919

(ots) - Während der Nationalfeiertage "Goldene

Woche" ab dem 1. Oktober wird erwartet, dass 6 Millionen chinesische

Touristen in andere Länder reisen. Laut der aktuellsten Analyse der

China Tourism Academy wird die neue Generation an chinesischen

Touristen nicht wie in den letzten Jahren viel Zeit beim Shoppen

verbringen, sondern Aktivitäten wie Selbstfahren, Vorstellungen,

besondere Speisen, Unterhaltung usw. vorziehen. Dieser Trend sorgt

dafür, dass Händler in anderen Ländern das Einkaufserlebnis für

chinesische Touristen verbessern und dazu beispielsweise auch die

UnionPay-Kartendienste hervorheben.



Wie in der Australian Financial Review berichtet, hat sich das

Interesse der chinesischen Touristen, die Australien besuchen, von

Luxusartikeln hin zu Luxusrestaurants, Apartments mit Komplettservice

und Museen verschoben. The Meat & Wine Co verzeichnet beispielsweise

seit der Einführung von UnionPay viel mehr chinesische Touristen.



Außerdem haben mehr Händler und Tourismusbereiche erkannt, wie

wichtig der UnionPay-Kartendienst zum Anlocken von chinesischen

Touristen ist. Die zwei größten europäischen Hotelketten akzeptieren

UnionPay, einschließlich 200 Filialen von Louvre und 110 von Accor;

griechische Händler haben zunächst den UnionPay Mobile QuickPass

akzeptiert, der Mikrozahlungen ohne Prüfung von Kennwort und

Unterschrift unterstützt, damit UnionPay-Karteninhaber mit ihrem

Mobiltelefon bezahlen können; DLVA in der Provence möchte "UnionPay

Payment Demonstration Towns" einrichten, damit Touristen dort die

UnionPay-Karten bequem nutzen können.



UnionPay-Karten sind bekannt, sicher, praktisch und werden gerne

verwendet. Von daher sind sie sicherlich die erste Wahl für den

chinesischen Auslandstourismus. UnionPay hat eine breite Akzeptanz in

162 Ländern und Regionen, zu denen nahezu alle Tourismusziele



gehören, die bei Chinesen sehr beliebt sind (z. B. Lateinamerika,

Zentralasien und Afrika). Zurzeit akzeptieren über 21 Millionen

Händler und 1,5 Millionen Geldautomaten außerhalb des chinesischen

Festlands UnionPay-Karten.



Währen der Feiertage "Goldene Woche" haben viele chinesische

Touristen in den Kunstgalerien von Kyoto, Geschäften in Deutschland

und Tankstellen in Amerika usw. eingekauft. Das Reisen außerhalb von

Reisegruppen und Abenteuerreisen werden immer beliebter und das

Netzwerk der Einrichtungen, die UnionPay-Karten akzeptieren, hat sich

von Sightseeing und Shopping auf Gastronomie, Supermärkte,

Transportmittel und Unterhaltung ausgedehnt. So werden die

vielfältigen Reisewünsche der chinesischen Touristen unterstützt.



Exklusive Privilegien sind ein weiterer Grund. Über 200 weltweit

bekannte Händler in 33 beliebten Tourismuszielen arbeiten während des

Nationalfeiertags mit UnionPay International zusammen und bieten

Rabatte von bis zu 40 % für UnionPay-Karteninhaber.

UnionPay-Karteninhabern werden in vielen Bereichen viele exklusive

Vorteile geboten. Rabatte der UnionPay-Karten sind normalerweise das

Höchstmaß, das ein Händler gewähren kann. Für chinesische Touristen

ist die Währungsumtauschgebühr meist gering.







Pressekontakt:

HAO Lingyan

+86 021 20265941/ +86 13524719592

haolingyan(at)unionpayintl.com



Original-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von UnionPay International

Bereitgestellt von: otsDatum: 07.10.2017 - 04:58 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537919Anzahl Zeichen: 3684Kontakt-Informationen:Stadt: Shanghai Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.