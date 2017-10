rbb exklusiv: Insider: "Piloten-Exodus" Ursache für Krise bei Ryanair

Urlaub & Reisen

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair verliert wegen ihrer

Arbeitsbedingungen viele Piloten an die Konkurrenz.



Schon vor einem Jahr habe ein regelrechter "Exodus" eingesetzt,

sagte ein Ryanair-Pilot am Samstag dem Inforadio vom rbb. Die Krise

sei schon damals absehbar gewesen. Der Pilot widersprach damit der

offiziellen Darstellung von Ryanair. Die Airline hatte Probleme bei

der Urlaubsplanung als Grund dafür genannt, dass in den kommenden

Monaten tausende Flüge gestrichen werden.



Wörtlich sagte der Pilot, der seit einigen Jahren für Ryanair

arbeitet, aber aus Furcht um seinen Arbeitsplatz anonym bleiben will:



"Dass es eine Krise geben würde, war uns schon vor gut einem Jahr

klar, einfach weil wir gesehen haben, dass es einen richtigen

Pilotenexodus gab. So was hatte man da vorher nicht gesehen. Bei

Ryanair gab es immer ein Kommen und Gehen. So funktionierte das

Unternehmen eben. Aber diese Art von Abwanderung gab es vorher nicht

... und dann gab es eben diese Ausrede mit der Urlaubsplanung der

Piloten, was wirklich sehr merkwürdig ist. Ryanair hat seinen Piloten

immer einen Monat Zwangsurlaub gegeben, der auch oft unbezahlt ist."



Zugleich kritisierte der Pilot Ryanair für seine

Arbeitsbedingungen:



"Also die stellen sicher, dass ihnen wirklich überhaupt keine -

nicht die geringsten - Kosten entstehen. Die investieren gar nichts

in die Piloten. Und während der Wirtschaftskrise ging das. Da haben

die Leute das gezahlt. Aber mittlerweile ändern sich die Menschen

eben. Die anderen Airlines machen das nämlich nicht so. Die zahlen

dir deine Ausbildung, deine Uniform, die Hin- und Rückfahrt zur

Arbeit."









