Zur Guten Nacht bis Aufgewacht

(firmenpresse) - Zur Guten Nacht bis Aufgewacht“ ist ein Kinderbuch mit bunten Illustrationen. Genau das Richtige für Kinder.



Buchbeschreibung:

„ZUR GUTEN NACHT BIS AUFGEWACHT“ ist ein Buch voller Gedichte und Lieder zum Einschlafen und Träumen, aber auch zum fröhlichen Aufwachen am Morgen.

Schlafenszeit

Nichts ist schöner für ein Kind, als wenn es mit einem kleinen Gedicht oder Lied zur Guten Nacht ins Bett gebracht wird.

Mit diesem kleinen Ritual schläft und träumt es sich gleich viel besser.

Aufwachzeit

Mit den kleinen Aufwachgedichten und–liedern im Buch, wird Ihr Kind sanft geweckt und startet gutgelaunt in den neuen Tag.

„ZUR GUTEN NACHT BIS AUFGEWACHT“ ist mit Bildern von Simone Zacharias liebevoll illustriert und auch Ihr Kind kann mit den Ausmalbildern am Ende des Buches zum kleinen Künstler werden.



Produktinformation

Gebundene Ausgabe: 60 Seiten

Verlag: Nova MD; Auflage: Erstauflage (22. September 2017)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3961116865

ISBN-13: 978-3961116867

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 24 Monate - 4 Jahre



Über die Autorin:

Miranda Rathmann wurde an einem Sonntag im Dezember 1971 in Halle geboren. Seit 1990 lebt sie in ihrer Wahlheimat Berlin.

Schon als Kind liebte sie Bücher über alles und konnte es gar nicht abwarten endlich lesen zu können. Sobald sie dies konnte, gab es kein Halten mehr. Bücher, Bücher, Bücher.

Und wenn sie mal kein Buch hatte, las sie alles was in die Reichweite ihrer Augen kam. Straßennamen, Texte auf Flaschen und Kartons, usw. Dabei hat sie sogar einmal versehentlich das Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter verraten, weil sie laut vorlas was auf dem Karton auf der Rückbank des Autos stand. Sehr zur "Freude" ihres Vaters.

Während ihrer Schulzeit fing sie an kleine Geschichten und Gedichte zu schreiben. Dabei stellte sie fest, dass dies ein wunderbarer Weg war um Gefühle und Erlebnisse festzuhalten. Also schrieb sie weiter ... bis heute.





Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

