Oliver Bierhoff: "Innen drin fehlt es an nichts und wir fühlen uns unglaublich wohl" (AUDIO)

Die deutsche Nationalmannschaft fährt mit dem neuen

weltmeisterlichen Weggefährten von Mercedes-Benz zur WM nach Russland

2018 INTERVIEW MIT O-TÖNEN VON OLIVER BIERHOFF



Anmoderation:



Wir fahren nach Russland! Mit dem 3:1- Sieg gegen Nordirland hat

sich die DFB-Elf bereits am Donnerstag (05.10.) in Belfast ihr Ticket

für die WM 2018 gesichert und greift nach dem fünften Stern. Mit

seinem Tor in den Winkel knackte Sebastian Rudy bereits nach 78

Sekunden das nordirische Bollwerk und ebnete der deutschen

Nationalmannschaft damit den Weg zur WM. Bei ihrer Rückkehr aus

Belfast erwartete die Nationalspieler um Bundestrainer Joachim Löw

dann noch eine Überraschung: Auf dem Rollfeld am Frankfurter

Flughafen stand ihr neuer Mannschaftsbus, ein schwarzer Travego M.

Wir haben mit Oliver Bierhoff, dem Manager der deutschen

Nationalmannschaft, über den neuen Bus gesprochen.



1. Frage: Herr Bierhoff, wird der neue Mannschaftsbus ein guter

Wegbegleiter nach Russland sein? Ja, ich hoffe schon. Ich meine, der

Mannschaftsbus hat schon eine große Tradition bei uns, wir fühlen uns

da unglaublich wohl. Das ist einfach eine Zeit, in der man mit der

Mannschaft zusammen ist und ich glaube, wir erinnern uns alle noch an

die Abholung in Berlin als Weltmeister, und wir hoffen natürlich

auch, dass dieser Bus dann 2018 wieder auf uns wartet und wir wieder

eine Trophäe nach Hause bringen können. (0:17)



2. Frage: Es fehlt an nichts: mit dabei sind unter anderem eine

Bordküche, eine Videoanlage und Wlan. Schafft der Bus etwas, das

sonst eine Kabine schafft, etwas Intimität und Privatsphäre? Ja, das

ist natürlich auch unser Auftritt und es ist natürlich auch ein

Wiedererkennungsmerkmal für unsere Fans, wenn wir ankommen. Die

Anfahrt zum Stadion, die Mannschaft kommt rein... Und innen drin ist

es natürlich so, dass es da an nichts fehlt, wir uns unglaublich



wohlfühlen und da dann entsprechend auch Mannschaftsgefühl aufkommt.

(0:16)



3. Frage: Bleibt bei der Sitzordnung alles beim Alten oder wird

neu ausgewürfelt? Fußballer sind Traditionalisten - das ist witzig.

Wenn sich einer einmal irgendwo hinsetzt, dann bleibt der da. Weil

wir wenig Fluktuation zumindest bei den Betreuern und Trainern haben,

haben wir unsere Plätze schon reserviert. Die Spieler variieren immer

ein bisschen, aber die Stammspieler haben natürlich auch schon ihre

Plätze gefunden. (0:14)



Abmoderation:



Mercedes-Benz kooperiert seit mehr als 40 Jahren mit dem Deutschen

Fußball-Bund. Der neue Mannschaftsbus bietet wie sein Vorgänger ein

Zusammenspiel von Technik, Dynamik, Sicherheit und Effizienz. Im

neuen Bus geht es für die Nationalmannschaft gleich am Sonntag

(08.10.) nach Kaiserslautern zum letzten Qualifikationsspiel gegen

Aserbaidschan, wo es um die erste "perfekte" WM-Qualifikation seit

1981 geht. Doch, trotz allen Glanzes: Bei der Auslosung am 1.

Dezember im Moskauer Kreml droht mit einem früheren Weltmeister wie

Frankreich, Spanien oder Italien eine schwierige Gruppe für die

DFB-Elf.



